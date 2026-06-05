修学旅行生へのガイドを通じて地元の観光資源の魅力を学びます。倉敷高校商業科で観光について学ぶ生徒が、岡山県倉敷市の美観地区で大阪から訪れた中学生を案内しました。

【写真を見る】高校生が美観地区で修学旅行の中学生を観光案内 “観光ビジネス”の授業の一環 地域の魅力を伝えたい【岡山・倉敷市】

「このツタは、工場内の温度調節のために植えられたツタになっています」

倉敷高校商業科の3年生が、修学旅行で大阪から訪れた中学生に美観地区の見どころを案内しました。地域の観光資源を知り、顧客サービスなどについて学ぶ「観光ビジネス」授業の一環として行われたもので、高校生たちは観光スポットの説明とともに岡山弁の紹介も行い、中学生との交流を楽しみました。

（大阪から来た中学生）

「（高校生は）年が近くて話しやすかったので楽しかったです」

「気をつかわずに、楽に（美観地区を）まわることができました」

（案内した高校生）

「自分が用意できたことを最大限に話せたと思います」

「たくさん盛り上がって、みんなにもいい思い出を作ってもらえたと思うのでよかったです」

倉敷高校商業科では、今年12月にも2年生が山梨県の高校生を案内する予定だということです。