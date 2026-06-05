「準備はめちゃくちゃだ」日本代表の思わぬアクシデントに韓国メディアも反応「不吉な兆候だろうか」
北中米ワールドカップに臨む日本代表がアクシデントに見舞われている。現在、合宿を行なっている事前キャンプ地のモンテレイで練習場の変更を余儀なくされているのだ。
合宿初日にとなった６月３日、ティグレス（メキシコ１部）のクラブ施設を利用予定だったが、前日から続いた悪天候の影響によるピッチコンディション不良により、U-19日本代表が使用する大学施設でトレーニングを実施した。
しかし、この施設もピッチ状態が悪く、合宿２日目の４日はモンテレイ（メキシコ１部）の練習場で全体練習を行なうこととなった。
この事態に韓国メディアも反応。『Xports news』は、「『ワールドカップ優勝』を目標に掲げる日本、準備はめちゃくちゃだ。メキシコ事前キャンプ地のピッチ最悪→練習場を急遽変更」と報じる。
また、「ワールドカップを控えて不吉な兆候だろうか」とも伝えている。
「日本代表チームがメキシコに到着すると天気が急変した。また約12時間のフライトを経て、合宿地のあるモンテレイに着いたが、初練習を行なう前にピッチコンディションの問題で別の場所を探さなければならなかった」
このトラブルがW杯に向けて準備を進める森保ジャパンに悪影響を及ぼさないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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合宿初日にとなった６月３日、ティグレス（メキシコ１部）のクラブ施設を利用予定だったが、前日から続いた悪天候の影響によるピッチコンディション不良により、U-19日本代表が使用する大学施設でトレーニングを実施した。
この事態に韓国メディアも反応。『Xports news』は、「『ワールドカップ優勝』を目標に掲げる日本、準備はめちゃくちゃだ。メキシコ事前キャンプ地のピッチ最悪→練習場を急遽変更」と報じる。
また、「ワールドカップを控えて不吉な兆候だろうか」とも伝えている。
「日本代表チームがメキシコに到着すると天気が急変した。また約12時間のフライトを経て、合宿地のあるモンテレイに着いたが、初練習を行なう前にピッチコンディションの問題で別の場所を探さなければならなかった」
このトラブルがW杯に向けて準備を進める森保ジャパンに悪影響を及ぼさないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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