バレーボール男子日本代表主将の石川祐希（30）がトルコ1部の強豪ジラートに加入することが決まった。5日、石川のマネジメント会社が発表した。

石川はマネジメント会社を通じ「来季2026/2027シーズンはトルコのZiraat Bankasi Ankaraと契約しました」と報告。

「Ziraatは、今季トルコリーグを優勝し、欧州チャンピオンズリーグも3位の強豪チームです。そのようなチームでプレーできることを非常に嬉しく思います」

「トルコリーグでのプレーは初めてで、新しい経験しかありません。その新しい経験が必ず僕を成長させると確信しています。トルコリーグやカップ戦、そしてチャンピオンズリーグでの優勝を目指して、ベストを尽くします。Ziraatでもサポーターやファンの皆さんに応援していただける選手になれるようプレーしていきたいと思います」と決意を示した。

石川は24年夏にイタリアの強豪ペルージャに2年契約で加入し、今季限りで退団。中大在学中の14年にイタリアに渡り、11シーズンプレーした。今回がプロとして初の“海外移籍”となる。

トルコはイタリア、ポーランドと並ぶ世界最高峰リーグの一つ。中でもトルコの首都アンカラに拠点を置くジラートは、20〜21年以降の6シーズンで5度リーグを制している屈指の強豪だ。今季はトルコ杯も制覇し、欧州CLは3位に輝いた。

また女子のイタリア1部ノバラを退団した妹の真佑（26）も来季トルコの強豪エジザジュバシュへ移籍。きょうだいで同じ国の新天地で飛躍を目指す。

▽トルコリーグ 世界の代表クラスが集う強豪リーグ。特に屈指のレベルを誇る女子では、元日本代表の狩野舞子が11〜12年シーズンにベシクタシュに所属。木村沙織は12〜13年にワクフバンクに在籍し欧州CLで優勝、13〜14年はガラタサライでプレーした。男子のジラートは1981年に創設され、リーグ優勝5回。