「今日好き」榎田一王（いおう）、パンプアップした筋肉ショット公開「見たことないくらい二の腕が極太」「見るたびに進化してる」
【モデルプレス＝2026/06/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が6月4日、自身のInstagramを更新。トレーニングジムでのショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「見たことないくらい二の腕が極太」筋肉ショット
榎田は「今日の僕◆みんなも毎日お疲れ様です。明日も頑張ろう！」（※◆は正式には力こぶを作っている絵文字）とつづり、トレーニングジムでの姿を投稿。タンクトップにショートパンツを合わせた姿で、パンプアップした脚の筋肉や腕の筋肉を披露している。
この投稿にファンからは「見るたびに進化してる」「筋肉大きくなっててすごい」「見たことないくらい二の腕が極太」「筋肉綺麗すぎ」「かっこいい」「本当に尊敬します」などいった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」「卒業編2026」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「見たことないくらい二の腕が極太」筋肉ショット
◆榎田一王、ジムショット公開
榎田は「今日の僕◆みんなも毎日お疲れ様です。明日も頑張ろう！」（※◆は正式には力こぶを作っている絵文字）とつづり、トレーニングジムでの姿を投稿。タンクトップにショートパンツを合わせた姿で、パンプアップした脚の筋肉や腕の筋肉を披露している。
◆榎田一王の投稿が話題
この投稿にファンからは「見るたびに進化してる」「筋肉大きくなっててすごい」「見たことないくらい二の腕が極太」「筋肉綺麗すぎ」「かっこいい」「本当に尊敬します」などいった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」「卒業編2026」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
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