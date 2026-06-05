2児の母・西山茉希「一晩漬けて、米粉をまぶして米油で揚げます」こだわりの唐揚げレシピが話題「最高の夕食」「お肉に味染みてて美味しそう」
【モデルプレス＝2026/06/05】モデルの西山茉希が6月4日、自身のInstagramを更新。唐揚げを作っている動画を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「豪華で健康的」一晩漬けて米油で揚げたこだわりの唐揚げ
西山は「我が家の唐揚げ」「＃西山食堂」とつづり、唐揚げのレシピを公開。鶏胸肉、ニンニク、生姜、酒、糀、めんつゆ、中華スープの素を混ぜ合わせ、「一晩漬けて、米粉をまぶして米油で揚げます」とたくさんの唐揚げを揚げている様子を投稿している。
また「最初に鶏肉を爪楊枝で刺して味を染み込みやすくするよ」と工夫している調理方法や「白菜を白だしと旨塩で揉み込んだ浅漬け」「ほうれん草と鮭フレークとえのきのナムル」「ゴマドレサラダ」「炊きたて白米」の並んだ食卓を披露している。
この投稿にファンからは「豪華で健康的」「最高の夕食ですね」「画面から美味しそうなのが伝わる」「早速レシピ真似します」「お肉に味染みてて美味しそう」などといった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「豪華で健康的」一晩漬けて米油で揚げたこだわりの唐揚げ
◆西山茉希、豪華唐揚げ夕食ショット
西山は「我が家の唐揚げ」「＃西山食堂」とつづり、唐揚げのレシピを公開。鶏胸肉、ニンニク、生姜、酒、糀、めんつゆ、中華スープの素を混ぜ合わせ、「一晩漬けて、米粉をまぶして米油で揚げます」とたくさんの唐揚げを揚げている様子を投稿している。
◆西山茉希の夕食ショットが話題
この投稿にファンからは「豪華で健康的」「最高の夕食ですね」「画面から美味しそうなのが伝わる」「早速レシピ真似します」「お肉に味染みてて美味しそう」などといった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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