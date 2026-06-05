皆藤愛子アナ、ノースリーブ＆ミニスカ姿「笑顔が可愛すぎる」「やっぱり白が似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/05】フリーアナウンサーの皆藤愛子が6月5日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳美人アナ「透明感が半端ない」色白美肌際立つノースリーブ＆ミニスカ姿
皆藤は「写真はカレンダー6月のオフショットです」と記し、写真を投稿。爽やかな白のノースリーブにデニムのミニスカートを合わせたオフショットを公開した。白くすらりとした二の腕や、スタイルの良さが際立っている。
あわせて「6／21トークイベントは完売いたしました ご購入いただいた方ありがとうございます。購入できなかった方、また機会を作れるようにがんばります！」と、チケットの完売を感謝とともに報告している。
この投稿に、ファンからは「笑顔が可愛すぎる」「爽やかオフショットありがとう」「透明感が半端ない」「肌が内側から光ってるみたい」「やっぱり白が似合う」「自然体なのに美しすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】42歳美人アナ「透明感が半端ない」色白美肌際立つノースリーブ＆ミニスカ姿
◆皆藤愛子、爽やかノースリショット公開
皆藤は「写真はカレンダー6月のオフショットです」と記し、写真を投稿。爽やかな白のノースリーブにデニムのミニスカートを合わせたオフショットを公開した。白くすらりとした二の腕や、スタイルの良さが際立っている。
◆皆藤愛子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「笑顔が可愛すぎる」「爽やかオフショットありがとう」「透明感が半端ない」「肌が内側から光ってるみたい」「やっぱり白が似合う」「自然体なのに美しすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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