保護された元野良猫が、飼い主さんに名前を呼ばれると…？飼い主さんとの間に芽生えた信頼関係が尊いと反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「凄い！反応した！」「忠犬ならぬ、忠猫」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：警戒心が強かった元ボス猫→別の部屋から名前を呼ばれた瞬間…絆を感じる『愛おしい光景』】

名前を呼ばれると…

YouTubeアカウント『Pastel Cat World』に投稿されたのは、元野良猫の『ボス吉』くん。近寄ろうとするとすぐ逃げてしまう警戒心の強い子だったそう。飼い主さんに保護され、だんだんと心を開いていってくれたといいます。

この日、お仕事をしていた飼い主さんは休憩がてらボス吉くんに遊んでもらおうと思い、ボス吉くんの名前を呼んだそう。別の部屋でくつろいでいたというボス吉くん。飼い主さんの声が聞こえてすぐに立ち上がったのだとか。

ただ、一度座り込んで少し考えるように辺りをぐるりと見まわしたそう。ゆっくりしていたので少し面倒だったのでしょうか。それでも、ゆっくりとしっぽをあげて飼い主さんのところへ歩き出したとのこと。

一歩一歩…確実に！

飼い主さんのいる部屋の方まで歩いてきたというボス吉くん。のっしのっしと歩みを進め、飼い主さんのところに着くと頭をなでてもらったそう。すると、嬉しそうにしっぽをくねくねとさせていたといいます。ボス吉くんは飼い主さんを慕っているのでしょう。

新しい幸せ

その後、飼い主さんにブラッシングをしてもらったというボス吉くん。ブラッシングが苦手な猫もいることでしょう。ですがボス吉くんは、飼い主さんがブラシを振ると自分から頭をこすりつけていたそう。

気持ちよさそうにブラッシングされている姿は、まさに家猫そのもの。新しい環境に慣れ、ボス吉くんは幸せな生活を送っているのだと感じました。

飼い主さんの声かけに反応したボス吉くんを見た方たちから「苦労して家の子にしたボス猫が、こんなにも懐いてくれたら可愛くてしょうがないだろうなぁ」「確かな信頼関係が伺えますね」などの声が寄せられていました。

自分の名前を認識し飼い主さんのところまで来られる賢さは、やはり野良猫として苦労してきたからかもしれません。それでもボス吉くんは新しい環境を受け入れたのでしょう。飼い主さんに甘えて幸せに暮らしているボス吉くんなのでした。

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』では、ボス吉くんの可愛い姿がたくさん投稿されており、のびのびと楽しく生活する猫たちの様子を楽しむことができます。

ボス吉くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。