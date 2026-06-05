近藤千尋（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/05】モデルの近藤千尋が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪を切った娘の姿を公開した。

【写真】36歳3児の母モデル「ちょっとガタガタなのも可愛らしい」ママが切った娘のオン眉ヘア

◆近藤千尋、前髪をカットした娘の姿公開


近藤は「ママに前髪切られたね笑笑」とコメント。少し不ぞろいに眉の上でカットされた前髪で後ろ髪を2つに結んだヘアスタイルの娘が足元に立ち、カメラを見上げているショットを公開した。

◆近藤千尋の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「子どもの前髪切るの難しいよね」「この時期ならではの髪型」「ちょっとガタガタなのも可愛らしい」「サイズ感にほっこり」「ママの方見上げてるの可愛すぎる」などの声が上がっている。

近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）

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