「何でそんなことしたくなるの…？」思わずそう聞きたくなってしまう行動を取る猫さん。飼い主さんが二度と撮れないであろう写真の撮影に成功しました！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で43万表示を突破し、「これはまさしく猫は液体であるの証明」「もう二度と撮れない伝説」といったコメントが寄せられました。

【写真：洗った『鍋』を置いておいたら、中で『ネコ』が……『衝撃的な瞬間』】

猫は液体である(確定)

Xアカウント「つぶ」に登場したのは、茶トラ猫の「つぶ」ちゃん。飼い主さん曰く、先代の猫さんたちの中でも1、2位を争うおてんば娘だそうで、元気いっぱいな女の子です。

2026年5月、Xで「#もう一度撮れと言われても撮れない写真」というハッシュタグが盛り上がる中、飼い主さんが投稿したつぶちゃんの"とある姿"が大きな話題に。その姿とは、なんとつぶちゃんがお鍋の中に入っている姿！まさに「猫は液体」を証明するかのような姿です。

飼い主さん曰く、鍋を洗って置いていたら、その中につぶちゃんが入っていたとのこと。そのまま中でぐるぐる回って遊んでいた結果、鍋にスッポリ入った衝撃的な写真を撮影することに成功したといいます。猫さんは狭い所が好きとはいいますが、おてんば娘のつぶちゃんは、鍋の中でも遊びたくなっちゃうんですね…！

元気いっぱいでおてんばなつぶちゃんだからこそ撮れた、まさに奇跡の1枚。今後も色々な面白い姿を見せてくれると思いますが、同じような写真は撮れないかもしれません。衝撃的なポーズでみんなを笑わせてくれた、つぶちゃんなのでした。

つぶちゃんの"珍行動"にX民が爆笑

鍋にスッポリ入って楽しむつぶちゃん。そんな奇跡の1枚を見たX民からは「鍋猫ですか？？よく入りましたねｗ」「顔もいい味だしてますね」「一瞬、鶏もも肉かと思った」「吹きこぼれてるw可愛いw」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「つぶ」では、飼い主さんたちに甘えてのどをゴロゴロ鳴らす様子など、つぶちゃんの愛おしい姿がたくさん投稿されています。

つぶちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「つぶ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。