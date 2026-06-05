創業137年の老舗が栄で仕掛ける

新しい海老体験とは？

海老せんべい「ゆかり」でおなじみ、愛知県東海市に本拠を構える「坂角総本舖」が手がける海老フードのテイクアウト専門店『BANKAKU KITCHEN(バンカク キッチン)』の常設2号店が、松坂屋名古屋店に6月10日(水)オープンします。

「坂角総本舖」といえば、創業はなんと1889年(明治22年)。

江戸時代には徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」をルーツとする海老せんべい「ゆかり」を看板商品に、今年で創業137周年を迎えた名古屋を代表する老舗ブランド。

そんな「坂角総本舖」が海老せんべいの会社という枠を超え、海老の専門家として料理メニューに挑戦したのが『BANKAKU KITCHEN』。

2021年に名古屋栄のLACHICで期間限定開催したところ、テレビ7番組・新聞6紙に取り上げられるほどの話題を集めました。

そして2024年10月には名古屋市東区に常設店『BANKAKU KITCHEN 葵店』をオープン。

そして今回の松坂屋名古屋店が、待望の常設店2店舗目となります。

葵店の店舗イメージ

松坂屋名古屋店限定！

新メニュー3品が一斉デビュー

今回のオープンにあわせて、松坂屋名古屋店限定の新メニューが3商品も一気に登場します。

①海の幸グルメピラフ1,058円

プリプリの海老とイカの旨みがしっかりしみ込んだバターライスに、生姜ピクルスの爽やかな酸味が加わった贅沢な一品。

大きな具材が食べ応え十分だから、ランチにもディナーにもぴったりです。

②海老グルメコロッケ

198円/1個・596円/3個

じゃがいもと海老のコンビを、洋風だしと淡路島産玉ねぎの甘みが引き立てるコロッケ。

サクサクの衣の中にはこだわり素材のハーモニーが詰まっています。

1個から気軽に買えるのも嬉しいポイント。

③坂角たまごの ふるふわカステラ

540円

「坂角たまご」の深いコクとまろやかな牛乳が溶け合う、ふわふわのカステラ。

北海道産小豆がアクセントに、スイーツ好きには絶対に見逃せない一品です。

もちろん既に展開している「海老カレーパン」や「海老カツサンド」など定番の人気メニューも引き続き楽しめます。

オープニングキャンペーン

オープン2週間は見逃し厳禁

特典＆イベントが目白押し！

①オープニングノベルティ

-6/10～16-

税込2,160円以上の購入でオリジナルランチトートをプレゼント。

数量限定のためなくなり次第終了となるので、お早めに！

②BANKAKU KITCHEN

大入り袋 第一弾-6/10～16-

「BANKAKU EBI CURRY」と「B.sablé」3種類の味わいを詰め合わせた、お得な大入り袋が2,160円で登場。

各日数量限定なので、気になる人は早めの来店をお勧めします。

③海老グルメコロッケ

お試しキャンペーン-6/10～30-

3個入(596円)を購入すると、追加でプラス1個プレゼント！

実質4個を3個分の価格で楽しめます。新メニューをしっかりと味わいなら、このキャンペーンがベストです。

④カプセルトイ

-6/17～23-



税込2,160円以上の購入でカプセルトイに1回チャレンジできます。

1等はオリジナルエコバッグ、2等は「B.sablé」1枚、3等は「ゆかり」1枚。

お買い物のついでに、ちょっとした運試しを楽しんでみては。

栄のデパ地下で

坂角総本舗こだわりの

海老グルメを満喫！

海老の旨みにとことんこだわった『BANKAKU KITCHEN』の新店舗。

場所は、松坂屋名古屋店本館地下1階「ごちそうパラダイス」で、営業時間は10時～20時。

ショッピングや仕事帰りに立ち寄りやすい好立地も魅力です。

6月10日(水)～創業137年の老舗が仕掛ける新しい海老体験が待っています！

オープニングキャンペーン期間を逃さずに、栄におでかけの際はぜひ足を運んでみてください！

店舗名：BANKAKU KITCHEN 松坂屋名古屋店

住所：名古屋市中区栄3-16-1松坂屋名古屋店本館B1Fごちそうパラダイス

電話番号：052-932-7560

営業時間：10:00～20:00

定休日：松坂屋名古屋店に準ずる

公式サイト：https://www.bankaku.co.jp/