[BANKAKU KITCHEN]松坂屋に常設2号店！坂角こだわりの新商品に大入り袋も6/10～
創業137年の老舗が栄で仕掛ける
新しい海老体験とは？
海老せんべい「ゆかり」でおなじみ、愛知県東海市に本拠を構える「坂角総本舖」が手がける海老フードのテイクアウト専門店『BANKAKU KITCHEN(バンカク キッチン)』の常設2号店が、松坂屋名古屋店に6月10日(水)オープンします。
「坂角総本舖」といえば、創業はなんと1889年(明治22年)。
江戸時代には徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」をルーツとする海老せんべい「ゆかり」を看板商品に、今年で創業137周年を迎えた名古屋を代表する老舗ブランド。
そんな「坂角総本舖」が海老せんべいの会社という枠を超え、海老の専門家として料理メニューに挑戦したのが『BANKAKU KITCHEN』。
2021年に名古屋栄のLACHICで期間限定開催したところ、テレビ7番組・新聞6紙に取り上げられるほどの話題を集めました。
そして2024年10月には名古屋市東区に常設店『BANKAKU KITCHEN 葵店』をオープン。
そして今回の松坂屋名古屋店が、待望の常設店2店舗目となります。
葵店の店舗イメージ
松坂屋名古屋店限定！
新メニュー3品が一斉デビュー
今回のオープンにあわせて、松坂屋名古屋店限定の新メニューが3商品も一気に登場します。
①海の幸グルメピラフ1,058円
プリプリの海老とイカの旨みがしっかりしみ込んだバターライスに、生姜ピクルスの爽やかな酸味が加わった贅沢な一品。
大きな具材が食べ応え十分だから、ランチにもディナーにもぴったりです。
②海老グルメコロッケ
198円/1個・596円/3個
じゃがいもと海老のコンビを、洋風だしと淡路島産玉ねぎの甘みが引き立てるコロッケ。
サクサクの衣の中にはこだわり素材のハーモニーが詰まっています。
1個から気軽に買えるのも嬉しいポイント。
③坂角たまごの ふるふわカステラ
540円
「坂角たまご」の深いコクとまろやかな牛乳が溶け合う、ふわふわのカステラ。
北海道産小豆がアクセントに、スイーツ好きには絶対に見逃せない一品です。
もちろん既に展開している「海老カレーパン」や「海老カツサンド」など定番の人気メニューも引き続き楽しめます。
オープニングキャンペーン
オープン2週間は見逃し厳禁
特典＆イベントが目白押し！
①オープニングノベルティ
-6/10～16-
税込2,160円以上の購入でオリジナルランチトートをプレゼント。
数量限定のためなくなり次第終了となるので、お早めに！
②BANKAKU KITCHEN
大入り袋 第一弾-6/10～16-
「BANKAKU EBI CURRY」と「B.sablé」3種類の味わいを詰め合わせた、お得な大入り袋が2,160円で登場。
各日数量限定なので、気になる人は早めの来店をお勧めします。
③海老グルメコロッケ
お試しキャンペーン-6/10～30-
3個入(596円)を購入すると、追加でプラス1個プレゼント！
実質4個を3個分の価格で楽しめます。新メニューをしっかりと味わいなら、このキャンペーンがベストです。
④カプセルトイ
-6/17～23-
税込2,160円以上の購入でカプセルトイに1回チャレンジできます。
1等はオリジナルエコバッグ、2等は「B.sablé」1枚、3等は「ゆかり」1枚。
お買い物のついでに、ちょっとした運試しを楽しんでみては。
栄のデパ地下で
坂角総本舗こだわりの
海老グルメを満喫！
海老の旨みにとことんこだわった『BANKAKU KITCHEN』の新店舗。
場所は、松坂屋名古屋店本館地下1階「ごちそうパラダイス」で、営業時間は10時～20時。
ショッピングや仕事帰りに立ち寄りやすい好立地も魅力です。
6月10日(水)～創業137年の老舗が仕掛ける新しい海老体験が待っています！
オープニングキャンペーン期間を逃さずに、栄におでかけの際はぜひ足を運んでみてください！
店舗名：BANKAKU KITCHEN 松坂屋名古屋店
住所：名古屋市中区栄3-16-1松坂屋名古屋店本館B1Fごちそうパラダイス
電話番号：052-932-7560
営業時間：10:00～20:00
定休日：松坂屋名古屋店に準ずる
公式サイト：https://www.bankaku.co.jp/