バレーボール男子日本代表主将の石川祐希が５日、２０２６―２７年シーズンよりトルコリーグの「ジラート」に所属することが発表された。１日にイタリア１部セリエＡのペルージャを退団していた。

石川はマネジメント会社を通じ「ジラートは、今季トルコリーグを優勝し、欧州チャンピオンズリーグも３位の強豪チームです。そのようなチームでプレーできることを非常に嬉しく思います。トルコリーグでのプレーは初めてで、新しい経験しかありません。その新しい経験が必ず僕を成長させると確信しています。トルコリーグやカップ戦、そしてチャンピオンズリーグでの優勝を目指して、ベストを尽くします」などとコメントを発表した。

中大在学時の１４―１５年季から世界最高峰と名高いセリエＡに挑戦し、これまでにモデナ、ラティーナ、シエナ、パドバ、ミラノでプレー。２４―２５年シーズンから２季はペルージャで過ごし、挑戦１１季目の先シーズンは世界クラブ選手権、スーパー杯、セリエＡの優勝（スクデット）、欧州ＣＬで連覇と主要大会で４冠を達成した。

石川自身、プロとしてセリエＡ以外のリーグでプレーするのは初めて。トルコはイタリア、ポーランドと並んで強いリーグ。３０歳になった日本のエースが日本、そしてイタリアを飛び出し、新たな舞台で腕を磨く。

◆石川 祐希（いしかわ・ゆうき）１９９５年１２月１１日、愛知・岡崎市生まれ。３０歳。姉の影響で小学４年でバレーを始め、愛知・星城高時代に２年連続「高校３冠」を達成。２０１４年に中大に進学し、同年に日本代表入り。同８月にセリエＡのモデナと契約。同９月の仁川アジア大会で日本代表デビュー。２１年に代表主将に就任。同年の東京五輪、２４年パリ五輪７位。女子日本代表主将の妹・真佑（２６）も来季はトルコリーグのエジザジュバシュでプレーする。身長１９２センチ。

◆石川のコメント全文は以下の通り。

「来季２０２６／２０２７シーズンはトルコのＺｉｒａａｔ Ｂａｎｋａｓｉ Ａｎｋａｒａと契約しました。 Ｚｉｒａａｔ は、今季トルコリーグを優勝し、欧州チャンピオンズリーグも３位の強豪チームです。そのようなチームでプレーできることを非常にうれしく思います。

トルコリーグでのプレーは初めてで、新しい経験しかありません。その新しい経験が必ず僕を成長させると確信しています。トルコリーグやカップ戦、そしてチャンピオンズリーグでの優勝を目指して、ベストを尽くします。Ｚｉｒａａｔでもサポーターやファンの皆さんに応援していただける選手になれるようプレーしていきたいと思います」