【ラグビー】神戸のニュージーランド代表コンビが“有終Ｖ”へ気合 サベア「どれだけ激しさを見せられるか」７日に東京ベイとＰＯ決勝
◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）
リーグ創設５季目での初優勝、トップリーグを含めると７季ぶりの日本一を目指す神戸は５日、プレーオフ（ＰＯ）決勝の試合登録メンバー２３人を発表。ニュージーランド（ＮＺ）代表のフランカー、アーディ・サベア（３２、代表キャップ１０６）とＣＴＢアントン・レイナートブラウン（３１、同８７）がスタメンに名を連ねた。
海外チームでプレーする選手は、ＮＺ代表資格を持てないというＮＺ協会独自の規定がある。２７年にオーストラリアで開催されるＷ杯出場を目指す２人は、日本での最後の試合となるＰＯ決勝が終わると母国に戻る。
サベアは２０２３―２４シーズンと合わせて神戸で２季目を過ごした。「経験を積んで今季のチームは自信を持っている。コーチングスタッフのクオリティが高く、そのサポートでスキルレベルが上がっている」と２年前からのチームの地力アップを実感。大一番へ「相手との差は小さいと感じている。どれだけ激しさを見せられるか」と気合を充満させた。
今季初めてリーグワンで戦ったレイナートブラウンは「神戸を離れることにさみしい気持ちはある。（決勝は）自分たちのスタイルを貫けるかどうかに懸かっている。神戸にどれだけの思いがあるのかをプレーで伝えたい」と決意表明した。
◆神戸の試合登録メンバー
【ＦＷ】
１高尾 時流
２アッシュ・ディクソン
３山下 裕史
４ブロディ・レタリック
５ジェラード・カウリートゥイオティ
６ティエナン・コストリー
７アーディ・サベア
８ワイサケ・ララトゥブア
【ＢＫ】
９上村 樹輝
１０李 承信
１１イノケ・ブルア
１２タリ・イオアサ
１３アントン・レイナートブラウン
１４植田 和磨
１５上ノ坊 駿介
【控え】
１６松岡 賢太
１７前田 翔
１８具 智元
１９小瀧 尚弘
２０ソロモネ・フナキ
２１中嶋 大希
２２ブリン・ガットランド
２３マイケル・リトル