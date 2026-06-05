◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

リーグ創設５季目での初優勝、トップリーグを含めると７季ぶりの日本一を目指す神戸は５日、プレーオフ（ＰＯ）決勝の試合登録メンバー２３人を発表。ニュージーランド（ＮＺ）代表のフランカー、アーディ・サベア（３２、代表キャップ１０６）とＣＴＢアントン・レイナートブラウン（３１、同８７）がスタメンに名を連ねた。

海外チームでプレーする選手は、ＮＺ代表資格を持てないというＮＺ協会独自の規定がある。２７年にオーストラリアで開催されるＷ杯出場を目指す２人は、日本での最後の試合となるＰＯ決勝が終わると母国に戻る。

サベアは２０２３―２４シーズンと合わせて神戸で２季目を過ごした。「経験を積んで今季のチームは自信を持っている。コーチングスタッフのクオリティが高く、そのサポートでスキルレベルが上がっている」と２年前からのチームの地力アップを実感。大一番へ「相手との差は小さいと感じている。どれだけ激しさを見せられるか」と気合を充満させた。

今季初めてリーグワンで戦ったレイナートブラウンは「神戸を離れることにさみしい気持ちはある。（決勝は）自分たちのスタイルを貫けるかどうかに懸かっている。神戸にどれだけの思いがあるのかをプレーで伝えたい」と決意表明した。

◆神戸の試合登録メンバー

【ＦＷ】

１高尾 時流

２アッシュ・ディクソン

３山下 裕史

４ブロディ・レタリック

５ジェラード・カウリートゥイオティ

６ティエナン・コストリー

７アーディ・サベア

８ワイサケ・ララトゥブア

【ＢＫ】

９上村 樹輝

１０李 承信

１１イノケ・ブルア

１２タリ・イオアサ

１３アントン・レイナートブラウン

１４植田 和磨

１５上ノ坊 駿介

【控え】

１６松岡 賢太

１７前田 翔

１８具 智元

１９小瀧 尚弘

２０ソロモネ・フナキ

２１中嶋 大希

２２ブリン・ガットランド

２３マイケル・リトル