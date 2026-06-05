林眞須美死刑囚の無実を信じる長男の浩次氏。再審請求は3回に及ぶ。これまで息子という立場で数々の誹謗中傷を受けてきたが、和歌山から離れることなく、母親のいる大阪拘置所にほぼ月に1回のペースで面会している。最近では同じような境遇の人たちのため「加害者家族」の支援活動にも取り組んでいる。そこから浮かび上がる日本の司法制度の問題点についても警鐘を鳴らす。

林眞須美死刑囚の長男・林浩次（仮名）インタビュー（第2回）マスコミの過剰取材は郵便物を開封するまでに 松本サリン事件の河野義行氏からのアドバイス から続く

――林眞須美死刑囚は冤罪（えんざい）だとする立場からすると、ほかに真犯人がいるということになります。浩次さんが犯人だと思われる人はいるのでしょうか？

林 事件の当日から逮捕までを振り返ると、報道陣が最初に集まっていた家、2番目に集まっていた家、そして3番目に集まったのが林家で、保険金詐欺の報道が出てから林眞須美が怪しいっていうことになり、報道陣が3回ぐらい取材対象の家を変えているんですね。僕は報道陣たちが最初に目をつけた家、林家の中でも「あそこの人みたいだね」っていう会話はしていました。ただ、公の場で言えるような根拠がない状態です。

冤罪を主張すると「じゃあ真犯人を見つけてこい」と言われます。真犯人が見つかれば話が早いということは分かるんですが、現実はなかなかそうはいかない。僕たちの役割は母親にかけられている嫌疑を晴らすこと。無罪の証拠を集めることです。真犯人を探すのはどの事件、冤罪事件でもそうですが、警察の役割なんです。

裁判でも正義と悪が戦うのではなく、お互いが正義をぶつけ合うんですね。自分は林眞須美が犯人だと思う。だけど、林眞須美の弁護団は違う見解だというように。どちらにも正義があって、それを裁判官が決めるということです。人間はやっぱりストンと納得のいく答え、“オチ”を欲しがるんですが、実際に経験してみて、それを裁判に求めるのはちょっと違う気がします。

黙秘にしても、日本では黙秘をした時点で悪いやつだととらえがちです。ネットを見ていると「こんな悪い事件を起こして、被害者が苦しんでいるのに、黙秘するなんてひどいやつだ」という書き込みはよくあります。黙秘権っていうのはそもそも認められている権利であって、母親は弁護士のアドバイス通りに黙秘をしたんですが、悪印象を与えてしまった。これも、法律と報道する側の問題点と感じていますね。

姉の自死に「犯罪者の子どもが亡くなって社会が平和になった」

撮影・内外タイムス

――ネットでの誹謗中傷も多かったのでは？

林 最初は涙を流すぐらいにちゃんと傷ついて、布団をかぶって閉じこもったりしていました。やっぱり、悪意を向けられることに僕は強い方ではないようです。最近は少し慣れてきたというんですかね。

姉が数年前に亡くなっているのですが、その時も「ざまあみろ」とか「因果応報」とか、ネット上でさんざん言われましたね。姉は自死だったのですが、「犯罪者の子どもが亡くなって社会が平和になった」って、もう容赦なかったです。このままじゃ次に死ぬのは僕になると感じて、そこで吹っ切れた感じがありました。もう、あまり見ないようにするとか対策して。

事件当時はネットがまだ普及していなかったので、直接家に落書きをされたり、街宣車が来たり、最後は空き巣が入って放火されてしまうんですね。まあ、ネットの世界で書いておいてくれるくらいだったらまだマシだったなって。今はもうその感覚まで行き着きました。

――これから新たな場所で新しい人生を送りたいと思うことはありますか？ 結婚もまだ遅くないのでは？

林 そうですね。僕も年を取ってきて、若い頃はインタビューで「あえて彼女を作らない」とか言ってましたが、38歳であえてとか言っているような年でもなくなってきたので、また機会があったら挑戦したいとは思います。あとやっぱり、父親が病気で和歌山に住んでいることもあります。

「地元から離れる」イコール「逃げた」という印象を与えたくないなと。地元で事件を最後まで見届けるということは、母親を信じるという僕なりの筋みたいなものだと思っています。年収1000万円とかのいい仕事があったら、ちょっと考えるかもしれないですけど。和歌山は住み心地が良くて、平和なんですよ。

親族までも犯罪者扱いする風潮。日本の社会は守ってくれない

林浩次氏（撮影・内外タイムス）

――都会と違って地方はうわさ話が広がりやすいのでは？

林 だから、なるべく本名を出さずにサングラスとマスクを徹底している状況で。取材を受けたジャーナリストからは、表情が見えた方が、ドキュメンタリー番組や記事内でも力強さが伝わるといった忠告もありました。

先日、袴田ひで子（袴田巖さんの姉）さんとお話しさせていただいたのですが、ものすごいパワフルな方でした。自分の弟の冤罪を何十年もかけて必死に訴えてきて、エネルギーをもらえました。でも、僕は顔を出すことでまた余計な誹謗中傷が増えることが少し怖かったりはします。

――これまでの38年間の人生を振り返って何か思うことはありますか？

林 最初は自分を卑下していたんですね。「死刑囚の子どもなんて社会の底辺だ」って言ったり、姉から「結婚したい。ちゃんとした女性としてウエディングドレスが着たい」という願望を聞いて、「林眞須美の子どもがそんな一般的な幸せがつかめると思ってるの？」とか言って、すべてを否定していたんです。

やっぱり社会を斜に見ていたんです。時代は平成から令和に変わって、少しずつだけど理解してくれて、手を差し伸べてくれる人も現れて、同じ境遇の人とお話しする機会をいただけています。

そこで一番気を付けていることは、「自分たちの人生かわいそうでしょ」って同情を集めることはやめようと。自分たちの経験をフラットに伝えていきたいですね。死刑ではなくとも、親が罪を犯してしまったとか、子どもが非行に走ってしまったとか、そういったしんどい悩みを抱えている人たちに向けて、僕らを見てもらって「この人たちだって生きているんだから」と感じてもらいたいです。

死刑囚の子どもで、仲間外れにされて、ボコボコに殴られて、家は落書きまみれにされた上に最後は燃やされ、お姉ちゃんが自死して、結婚もできない。こんなやつでも生きている。ネガティブなことばっかり言っていたんですが、最近は前向きに考えてもらえるように気を付けています。

苦しみや怒りの連鎖で、法を犯すことがないように

――生きがいはありますか？

林 生きがいと言えるようなものは正直見つけられなくて、親の死を待たされているだけのこの人生に何の意味があるんだと。再審の結果もいつ出るのかも分からない。再審請求をして数年も経ってから「棄却」という2文字だけ返ってくるのが3回目になるので。でも、いろいろな人とお話したり、意見交換したりできたのは楽しかったですね。

――冤罪をなくすためには？

林 まずは取り調べ中の弁護士の立ち会い、そして監視カメラでの録音、録画ですね。これに対してプライバシーの問題を指摘する方もいますが、今まで冤罪事件が生まれ、不当な取り調べが防げなかった。これから起きるであろう冤罪事件というものをだいぶ減らせるのではないでしょうか。あと、検察はずっと証拠を見せないスタンスを取っているんですが、弁護側が望めば証拠を見られるような開示のスタイルがやっぱりいいと思います。

――事件の当事者ではない親族まで犯罪者扱いする風潮について。

林 正直なところ、「大丈夫だよ、社会は守ってくれるよ」とは断言できなくて、僕が経験したことが実際には起こり得るという前提があります。日本社会はそこまで寛容ではなく、成熟していなくて、やっぱりそういった素性や事情を嫌がる人が一定数いるのが現実です。

そこで感じた憎しみや怒りをまた法を犯すことに使うのではなく、淡々と距離を置くなり、自分なりに整理をつけて生きていってほしいです。僕は今38歳ですけれども、これまでちゃんとやってこられました。一緒になって取り組んでいければと思います。

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《プロフィール》

林浩次（仮名）1998年7月25日に発生した「和歌山毒物カレー事件」でカレー鍋にヒ素を混入したとされる林眞須美死刑囚の長男。同事件で67人がヒ素中毒となりそのうち4人が死亡。2009年最高裁で林死刑囚の死刑が確定した。林死刑囚側はこれまで何度も再審請求している。著書に「もう、逃げない。」（ビジネス社）、ドキュメンタリー映画「マミー」に出演。