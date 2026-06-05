なぜか突然歩けなくなってしまったゴールデンレトリバーさん。何事かと慌てて駆けつけた結果…予想もできなかったまさかのハプニングが話題になっているのです。

お茶目なゴールデンレトリバーさんが朝から家族を爆笑させたその光景は記事執筆時点で13万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：なぜか『突然歩けなくなってしまった』大型犬→慌てて見に行くと…『まさかの光景』】

突然歩けなくなった大型犬→慌てて見に行くと…

Xアカウント『@UniBrown2022』に投稿されたのは、無邪気でお転婆なゴールデンレトリバーさんが見せたまさかのハプニング。

飼い主さんはふとゴールデンレトリバー「うに」ちゃんが歩けなくなっていることに気付いたのだそう。

『まさかのハプニング』に爆笑の声続々

何事かと心配になり、大慌てで駆けつけた結果…まさかのハプニングに見舞われているうにちゃんの姿に大爆笑することとなったのだといいます。

困ったような笑顔を浮かべながら、飼い主さんに助けを求めていたといううにちゃん。なぜかその後ろ足は…ママさんの『スリッパ』を履いていたのだそう。

まるでギプスのようにうにちゃんの足にぴったりとフィットしており、脱ぐこともできず困り果てていた模様。どうやらソファの下でゴロゴロしている時にスポッと足が入ってしまったそう。

足を上げたり下げたり、スリッパを引っ張ってみたり…。試行錯誤してもどうしても取れないスリッパ、爆笑する飼い主さんを見て『えへへ…笑ってないで助けてくださいよ…』なんて言いたげな表情を浮かべていたといううにちゃん。

思わず笑顔になってしまう、うにちゃんのお茶目なお姿は飼い主さんのみならず、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「笑っちゃダメだけど、爆笑しちゃった」「真似して履いてみたんだよねｗ」「脱げないですけど～って顔可愛い」「すごい困ってるの可愛い」「ジャストフィットしてるｗ」「困って立ち尽くしてるのかわいい」などのコメントが寄せられています。

お転婆で甘えん坊な女の子の日常

2022年9月29日生まれのうにちゃんは、お転婆で甘えん坊な性格の素敵な女の子。たくさんのことに興味津々で、フレンドリーな振る舞いはとっても無邪気で愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすうにちゃんの日常はゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒やしを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@UniBrown2022」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。