スリーピースロックバンド 浪漫派マシュマロの新曲「○✕△□」（読み：マルバツサンカクシカク）が、TVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』2nd Seasonのオープニングテーマに決定。あわせてメインPVも公開された。

（関連：【映像あり】浪漫派マシュマロの新曲「○✕△□」がOPテーマ、アニメ『ヘルモード』メインPV）

『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』は、シリーズ累計発行部数300万部（電子書籍含む）を突破した作品を原作とするTVアニメ。書き下ろされた新曲「○✕△□」は、エネルギッシュなバンドサウンドと、空間を切り裂くようなボーカリゼーションが印象的な楽曲だ。

運命や境遇に縛られることなく、自ら選んだ“ヘルモード”を生き抜き、それすらも楽しもうとする主人公のアレンの視点で描かれるストーリーが楽曲として展開され、その世界観を表現する言葉が随所に散りばめられている。

なお浪漫派マシュマロは、6月21日にバンド史上最大キャパシティとなるワンマンライブ『浪漫派マシュマロ “ステラ・オブ・ユー” ~恵比寿LIQUIDROOM編~』の開催を予定しており、チケットはソールドアウトとなっている。

・浪漫派マシュマロ コメント

運命や境遇に縛られることなく、自ら選んだ“ヘルモード”を生き抜き、楽しもうとするアレン。僕らの楽曲「○✕△□」」では、そんな彼の心情を、力強く、そして優しく表現しました。生まれ方は選べなくても、生き方は自分で選べる。選んだ道を全力で進むアレンの生き様とこの楽曲が重なり、あなただけの“ヘルモード”にも、少しでも彩りを添えられたら嬉しいです。浪漫派マシュマロGt.Vo 万結

（文＝リアルサウンド編集部）