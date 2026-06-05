宝塚歌劇団は５日、舞台機構の故障により公演継続が困難になったとして、この日の宙組宝塚大劇場（兵庫・宝塚市）公演「黒蜥蜴」「Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ」のショー「Ｄｉａｍｏｎｄ―」を終盤で急きょ中止したと発表した。この日は午後１時からの１回公演だった。

関係者によると、「黒蜥蜴」は予定通り終了。幕間（まくあい）休憩の後、ショーも予定通りに幕が開いた。だが終盤で初舞台生（１１２期生）によるロケットダンスが終わった後、次の場面が始まらず、そのまま緞帳（どんちょう）が降りてしまったという。その後、復旧のメドが立たない旨がアナウンスされ、緞帳が上がると、トップスター・桜木みなと、この公演の大千秋楽をもって退団する松風輝組長、そして初舞台生が登場し、おわびのあいさつを行ったとのことだ。

この日のチケットは払い戻しを行う予定。また歌劇団はウェブサイトで「なお、６月６日（土）以降の公演実施につきましては、あらためてご案内させていただきます」と示し、この日の午後６時３０分現在で、６日以降の開催可否は未定とした。

宙組宝塚大劇場公演は７月５日まで。東京宝塚劇場公演は７月２５日から９月６日まで。