日本将棋連盟の第７７回通常棋士総会が５日、都内で行われた。５月２０日の総会議案の一つとして挙がっていた「棋士編入試験の受験資格を通算３回得た者に、フリークラスでの四段昇段の権利を付与すること」は反対多数で否決された。

清水市代会長は議案提出の狙いを「公式戦で好成績を収めたのは実力の証明。結果を残しているのに、それだけの試験を受けさせる必要があるのかという話になった。以前にも２回受けさせることがどうなのかと議論されていたので、議案として出させてもらった」と説明。今回の結果を受けて「世間一般の感覚が運営の感覚とあっているか、会員の総意にかけるという思いだった。否決されたが、皆さんの気持ちがストレートに伝わったので、我々としてはすがすがしく受け止めさせていただいた」とコメントした。

また同規定を後押しした脇謙二専務理事も「最初は（対局機会の少ない）アマチュア向けの規定だった。こんな強い女流棋士が出てくると想像しなかった。規定と合わなくなっていた」と説明。「様々ご意見をいただいて、結果として投票して否決という結果になった。３回資格を獲得したら（試験は受けなくてもいい）という意味で提案したけど、３回目も試験を突破した方がいいんじゃないかという意見が多かった。受け止めたい」と話した。

現行の規定では、アマチュア棋士と女流棋士がプロ入り（四段昇格）するには所定の成績を収めた上で、棋士編入試験５局で３勝を挙げることが必要とされている。連盟は「棋士編入試験の受験資格を３回得ること自体が極めて難しく、そこに至るまでの実績は棋士と同等の資質、力量を有すると評価しうるのではないか」と説明していたが、棋士、女流棋士によるこの日の投票では過半数を得ることができず。女流タイトルの「白玲５期でプロ入り」という規定が可決された前年に続いての棋士編入の門戸拡大はなかった。

【現在の棋士編入試験の受験資格】

・公式戦の最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ勝率６割５分以上

・竜王戦 竜王ランキング戦優勝

・王位戦 挑戦者決定リーグ入り

・王座戦 挑戦者決定トーナメントベスト８

・棋王戦 挑戦者決定トーナメントベスト８

・棋聖戦 決勝トーナメントベスト８

・朝日杯 本戦トーナメントベスト４

・ＮＨＫ杯 本戦トーナメントベスト４

・新人王戦 優勝