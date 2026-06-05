◇スーパー耐久シリーズ第３戦「富士２４時間レース」（５日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

青山学院大の自動車部が初めて富士２４時間レースの予選に挑んだ。ＳＴ―Ｚクラス（１１台）で９位からのスタート。予選に参加した５人の部員はそれぞれに「学びの多い１日でした」と口を揃えた。

青山学院大学は２０２４年に創立１５０周年を迎えた。富士スピードウェイに来場して熱視線を送った薦田（こもだ）博・常務理事は「１５０周年で色々な企画がありました。その中で（スーパー耐久シリーズに参戦経験が豊富な）ゼロワンの方（河野初樹副代表）がウチの幼稚園から大学までの卒業生でして、耐久レースに挑戦しないかという話がありました」と振り返っていた。

同年からプロジェクトをスタート。今年からスーパー耐久シリーズにフル参戦。富士２４時間レースには大学の自動車部としては初挑戦となる。予選に参加したのは自動車部の加藤裕樹監督以下、５人の部員。６日の決勝スタート時には２人が参加して７人体制でチームをバックアップする。

吉川大稀さん（２年）は「プロの方と一緒に仕事が出来て、本当に精度が高くて、学びの多い１日になりました」と目を輝かせた。吉川さんの目標はドライバーとして大舞台に立つこと。「予選でお腹一杯になってしまいました。学びがどんどん増えている感じです」。モニターの前で、マシンの横で必死にメモを取っていた西山拓峰さん（２年）は「ラップチャートとマシンのセッティング、タイヤの内圧などをメモしてました。自分のためと部員と共有するためです。もう緊張しています。特別なレースにしたいです」と声を弾ませていた。

必死にプロのメカニックやエンジニアをサポートする部員たちに加藤裕樹監督は「まだプロセスの途中で学びながらやっています。現場が一番、学べる密度が高い。予選をやっただけで彼らの顔つきが変わったのがわかります。決勝は自分が『やったぞ』という気持ちを心の底から思って、疲れ切って、すがすがしく終わってほしい」とエールを送っていた。

◇スーパー耐久 市販車を改造した車両によって行われるツーリングカーレース。スーパーＧＴはレース専用に製造されたマシンや市販車から大幅な改造がなされたマシンが主流。スーパー耐久は市販車に小規模な改造が施される。スーパーＧＴは自動車メーカーが参戦しているが、スーパー耐久はプレイベートチームが多数参加。勝敗よりも人材育成や車両開発が目的とされている。

◇クラス分け 車両の性能規定、排気量、駆動方式などによって全１１クラスに分かれる。ＳＴ―Ｘ、ＳＴ―Ｚ、ＳＴ―ＴＣＲ、ＳＴ―ＵＳＡ、ＳＴ―Ｑ、ＳＴ―１〜３、ＳＴ―４、ＳＴ―５Ｆ、ＳＴ―５Ｒ。青山学院自動車部はＳＴ―Ｚに属する。