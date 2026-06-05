通行人などを客として店に誘う、いわゆる「客引き」行為をなくそうと、熊本市は6月5日から「客引きをしない」と宣言した店に独自のステッカーを交付する制度を始めました。

【写真を見る】【熊本市中心部の“客引き行為”】コロナ前の水準に逆戻り 『客引きをしない』宣言店にステッカー交付開始

熊本市と熊本県警が作成した「客引きをしない宣言店」のステッカーです。今後、宣言した店が入口などに掲示します。

「客引きをしない」宣言ステッカー

熊本市では、2019年に中心市街地のエリアで客引き行為を禁止する条例を施行しましたが、新型コロナウイルスの収束や観光客の増加などで最近は増加に転じ、コロナ前の水準に戻っています。

＜熊本市中心部の客引き件数＞※熊本市提供

・2019年度 282件

・2020年度 181件

・2021年度 217件

・2022年度 222件

・2023年度 283件

・2024年度 308件

・2025年度 294件

※条例施行は2019年4月

市もパトロールなどの対策を講じますが、指導員から見つからないようにする客引きもいるなど、いたちごっこが続いているため、今回の取り組みを始めました。

「ステッカーで安心して店選びできる」

申請できるのは、中心市街地にある居酒屋やカラオケ店、スナック、キャバクラなどで、信頼性のある店選びを支援する狙いもあります。

熊本市生活安全課 菊池寿人課長「ステッカーを見ることで、お客さんも安心して、『この店は客引きをしていない店』とわかるし、一定の抑止効果はある。一軒でも多く貼ってもらいたいので、広報に力を入れたい」