三重県多気町の複合型リゾート施設「VISON（ヴィソン）」。ここに1つのビニールハウスが…

【写真を見る】複合型リゾート施設｢VISON｣でカカオ栽培 プロジェクト始動から5年… 三重県初の国産ショコラ完成なるか!?

（松本道弥アナウンサー）

「大きなビニールハウスの中は森のようになっています。ここで栽培されているのがチョコレートの原料カカオです」

敷地面積225平方メートルのハウスの中には、23本のカカオの木が。大きく実ったカカオ…





世界的パティシエと国産カカオの栽培研究プロジェクト！

（辻製油 井藤利浩さん）「成熟すると最終的にはこのような色(オレンジ）になる」

5日に行われたのは、正真正銘「国産カカオ」の収穫です。実は…



（パティシエ 辻󠄀口博啓さん 2021年）

「カカオの生育に最も良い環境をつくり上げる。その研究がこのカカオハウス。これから第一歩です」



このカカオハウスは、2021年に世界的パティシエ・辻󠄀口博啓さんのチョコレートショップとともに「VISON」内にオープン。

運営するのは、松阪市に本社を置き食用油などを製造する「辻製油」で、国産カカオの栽培研究のプロジェクトに共に取り組んできました。



（井藤さん）

「チョコレート作りについて分からない中、VISONがオープンした。辻󠄀口パティシエの店も入るということで、このプロジェクトを始めた」

カカオ464個→約10キロのチョコレートに

目標はこのカカオを使って、辻󠄀口シェフが監修するショコラを作ること。取り組みが始まって約5年…商品化に向けて一歩ずつ前進しています。



（井藤さん）

「栽培は辻󠄀口シェフのお店で焙煎機にかけて進めていくが、『乾燥状態で10キロは必要』だと言われていた。今回ようやく『10キロ』が叶った」

きょう収穫したのは、20～30センチほどのカカオ4個。これまでに464個が収穫できました。これで約10キロのチョコレートができる計算です。しかし、道のりは険しいとのこと。



（井藤さん）

「僕たちも受粉のメカニズムが完全に分かったわけではないので、すごく難しい。まだまだチャレンジは必要」

なぜ日本でカカオ栽培？

1本の木に年間5000～1万もの花が咲きますが、実になるのは3%ほどと言われ、原料調達は困難を極めます。では、そんなカカオ栽培になぜ目を付けたのでしょうか？

（井藤さん）

「以前から『カカオショック』という言葉がある通り、カカオが不作だったり高騰していたこともあるし、『どこもできないことに取り組む』という言葉もあるので、実現するためにVISONと辻󠄀口パティシエと進めた」



カカオの主要産地である西アフリカで、干ばつや豪雨などの異常気象が続き、世界的に供給不足や価格高騰などカカオショックが続いています。

6月下旬… 三重初の国産ショコラ完成!?

辻製油によると、菓子メーカーと普段仕事をする中で、チョコレートを取り巻く環境が厳しくなっている状況を聞き、なんとかそれをやわらげることはできないか？という経営陣の思いがあったということです。

5日にVISONで収穫したカカオの実は、松阪市の辻製油に運ばれました。



今後、約2週間かけて発酵・乾燥。辻󠄀口シェフによって、6月下旬には三重初の国産ショコラが完成するということです。