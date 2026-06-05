子どもに脳の障害が残ったのは病院側のミスが原因だとして、両親が損害賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は1億2000万円を支払うよう命じました。

【写真を見る】生後7か月の息子に脳の障害… 病院側のミスが原因で1億2000万円の賠償命令 両親｢息子の尊厳と命を守ることを夫婦でやってきて報われた｣ 愛知医科大学病院

訴状などによりますと2018年、愛知医科大学病院に入院していた当時7か月の男の子の体の向きを、看護師が変えた際、人工呼吸器用のチューブが抜け、約30分間、心肺停止となりました。

病院側「弁護士と協議の上、今後の対応を判断」

男の子の両親らは、看護師がすぐに主治医を呼ぶなど適切な処置を怠ったため脳に重い障害が残ったなどとして、病院に対し、1億7000万円の損害賠償を求め提訴していました。

5日、名古屋地裁の片山博仁裁判長は看護師の過失を認め、病院に1億2000万円を支払うよう命じました。

（男の子の両親）

「勝訴ということで、息子の尊厳と命を守ることを夫婦でやってきて報われた」



病院側は「弁護士と協議の上、今後の対応を判断します」とコメントしています。