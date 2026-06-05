ピザーラ、夏限定の旨辛パスタ『夏のHOTナポリタン』を発売

ピザチェーンの「PIZZA-LA(ピザーラ)」は、6月10日(水)から期間限定で『夏のHOTナポリタン』を販売する。価格は1,280円(税込)。

『夏のHOTナポリタン』は、チョリソーとセラーノペッパーをダブルで使用した夏限定の旨辛ナポリタン。ピリッとした辛さの中にトマトのコクやソーセージの旨みが重なり、あと引く味わいに仕上げた。

〈チョリソーとセラーノペッパーが生み出す刺激的な味わい〉

チョリソーと粗びきソーセージは、噛むほどにジューシーな旨みが広がり、香ばしいマッシュルームの風味とともに食欲をそそる味わいを演出する。

また、爽やかでキレのある辛さが特徴のセラーノペッパーを具材とともに炒めることで、辛みと旨みがソース全体に広がり、後からじわりと広がる刺激を楽しめる。ナポリタンソースの濃厚なコクと爽やかな辛みが重なり合う一品。価格は1,280円(税込)。

〈夏の定番『明太子とイカの冷製和風パスタ』も販売中〉

『明太子とイカの冷製和風パスタ』は、昆布などの和風だしをベースに、明太子をたっぷり使用した特製ソースを合わせた冷製パスタ。小麦の風味豊かなリングイネとの相性が良く、別添の国産きざみ海苔とともに楽しめる。価格は1,480円(税込)。

『明太子とイカの冷製和風パスタ』の画像はこちら

〈イタリア･ナポリの老舗「フェラーラ社」のパスタを使用〉

ピザーラのパスタには、良質なデュラム小麦を使用した1883年創業のイタリア･ナポリの老舗メーカー「フェラーラ社」のパスタを採用。小麦本来の香りとしなやかな食感が特徴で、デリバリーでも本格的な味わいを楽しめる。

イタリア ナポリの老舗ブランド「フェラーラ社」の本格パスタ

〈商品概要〉

◆夏のHOTナポリタン

価格:1,280円(税込)

販売期間:2026年6月10日(水)〜期間限定

◆明太子とイカの冷製和風パスタ

価格:1,480円(税込)

※一部店舗ではパスタの取り扱いなし

※販売期間･価格は予告なく変更となる場合あり。