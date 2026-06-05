ヨンジュン （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/05】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のYEONJUN（ヨンジュン）が6月5日、自身のInstagramを更新。日本を訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。

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◆ヨンジュン、日本満喫ショット公開


ヨンジュンは「day off」とつづり、日本を訪れた際の写真を複数枚公開。ライトアップされた東京タワーをバックに、ネイビーのパーカーにゆったりとしたパンツを合わせ、抜群のスタイルが際立つコーディネートを披露した。パーカーのフードの上からキャップを重ねて被る着こなしを見せている。

さらに、新幹線での移動中の姿や、人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のキャラクターのフィギュアを手にする姿など、プライベート感あふれるオフショットを披露している。

◆ヨンジュンの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「新幹線乗ってるのが新鮮」「普通にいてびっくり」「かっこよすぎる」「どんどん聖地が増えて嬉しい」「端正なルックスが隠しきれてない」「脚長い」「遭遇したかった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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