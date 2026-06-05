「それ、実は引かれてるかも…」初デートで【男性が幻滅する】行動3選

せっかく楽しみにしていた初デート。気合いを入れて臨んだのに、彼の反応が微妙だった…なんて経験はありませんか？実は、知らず知らずのうちに「彼が引いてしまう行動」をしてしまっていたのかも。恋のスタートを台なしにしないためには、事前に“やってはいけない行動”を知っておくことが大切です。今回は、初デートで引かれるNG行動を体験談やインタビューをもとにご紹介します。初対面の印象が、恋の行方を大きく左右することを忘れないでくださいね。

スマホばかり見ている

会話中にも関わらずスマホをいじってしまうのは、彼にとってかなりのマイナス印象に。 たとえ悪気がなくても、「興味がないのかな」「退屈してる？」と思われてしまう原因になります。 特に初デートは、お互いの距離を縮める大切な時間。 せっかくのチャンスをスマホが原因で台なしにしたくないですよね。 通知が気になる場合は事前にマナーモードにしておくなど、小さな工夫をしてみてください。

自分の話ばかりしてしまう

彼によく思われたい気持ちから、つい自分のことをたくさん話してしまう人は意外と多いです。 しかし、一方的に話し続けてしまうと、「自己中心的な人かも」と思われてしまう可能性が。 会話は言葉のキャッチボールです。 彼の話にもきちんと耳を傾け、リアクションや質問を挟むことで、自然なコミュニケーションを心がけましょう。 会話を楽しめる人こそ、「また会いたい」と思ってもらえる存在になれるのです。

清潔感に欠けている

最も致命的なのが“清潔感のなさ”です。 服がヨレヨレだったり、髪がボサボサだったり、爪の汚れなど、どんなに中身が魅力的でも清潔感がない場合、第一印象で大きく損をしてしまいます。 初デートはお互いの印象が強く残るタイミング。 「この人と一緒に過ごしたいか」という判断も、見た目や身だしなみからされているのです。 ブランド物や高級な服でなくても、シンプルで清潔感のある装いを意識するだけで、好感度はぐっと上がりますよ。 いかがでしたか？ 今回は、初デートで引かれるNG行動をご紹介しました。 ほんの少し意識を変えるだけで、初デートの印象は大きく変わります。 大切なのは、“彼を思いやる気持ち”を行動に表すこと。 緊張してしまうのは当然ですが、まずは彼との時間を楽しもうとする心がけから始めてみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部