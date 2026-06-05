【VF-1J バルキリー［バトロイド］マルチプレックス】 9月下旬 発売予定 価格：4,980円 【VF-1J バルキリー［ファイター］マルチプレックス】 10月下旬 発売予定 価格：4,980円

ウェーブはプラモデル「VF-1J バルキリー［バトロイド］マルチプレックス」を9月下旬に、「VF-1J バルキリー［ファイター］マルチプレックス」を10月下旬に発売する。価格は各4,980円。

本商品に冠される「マルチプレックス」は、同梱されるデカールにより「一条機」、「マックス機」、「ミリア機」の3種の「VF-1J」が再現できる仕様となっていることを指す。VF-1JはTV版「超時空要塞マクロス」で主人公一条輝に加え、マックス、みり愛が乗る特別カラーの機体も登場した。プラモデルでは一条機のデカールが同梱された商品を再販するに当たり、デカールを追加することで3種のどれかを再現できるようになっている。もちろんそれぞれのカラーリングを表現するためには塗装する必要がある。

本商品のスケールは1/100、接着剤不要のスナップフィットモデルで、各関節にポリキャップを使用したフル可動モデルとなっている。バトロイドとファイターに部品を組み合わせることで中間形態「ガウォーク」も表現できる。

【バトロイド】

各機体を表現するためには塗装が必要となる

一条機も再現できる

【ファイター】【ガウォーク】

バトロイドとファイターのパーツを使うとガウォークを再現できる

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