「I’ll make it up to you」の意味は？約束を守れなかったときに...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’ll make it up to you」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「埋めあわせするね」でした！
「I’ll make it up to you」は「埋めあわせする」という意味のフレーズ。
約束をキャンセルしてしまったり、相手に負担をかけてしまったりしたときに使える表現です。
ただ謝るだけでなく、「あとでちゃんと返すね」という気持ちを伝えられますよ。
「I’m sorry I canceled. I’ll make it up to you.」
（キャンセルしてごめん。埋めあわせするね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部