「I’ll make it up to you」の意味は？約束を守れなかったときに...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「埋めあわせするね」でした！

「I’ll make it up to you」は「埋めあわせする」という意味のフレーズ。

約束をキャンセルしてしまったり、相手に負担をかけてしまったりしたときに使える表現です。

ただ謝るだけでなく、「あとでちゃんと返すね」という気持ちを伝えられますよ。

「I’m sorry I canceled. I’ll make it up to you.」

（キャンセルしてごめん。埋めあわせするね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。