「大町の人気者に！」「全国に広めたい！」年間3000個売れる人気商品 中学生がトウガラシの苗2800本植える 10月に収穫して人気のペッパーソースに【長野】
長野県大町市の中学生がトウガラシの苗を植えました。
収穫したトウガラシでペッパーソースを作って販売するのが恒例となっていて、生徒たちは「大町市を元気にしたい」と意気込んでいます。
中学生
「（トウガラシが）大町の一番の人気者になるために、作っております」
5センチほどの八房トウガラシの苗を植えているのは、大町中学校特別支援教室「こぶし学級」の生徒15人です。
市の社会福祉協議会や地域住民の協力を得て、種から育てた約2800本を植えました。
「辛くてうまいトウガラシになってほしいです」
「こぶし学級」では、“中学生にできる地域おこし”をテーマに、学校の隣にあった耕作放棄地でトウガラシを栽培しています。今年で6年目です。
田中祐貴教諭
「いつも究極のキャリア教育って言っているんですけど、自分たちで作って、それを育てて加工して、販売して、そのサイクルの中に6次産業ができて、それも地域のためにもなるし、地域のこともよく知れるし、子どもたちはいい学びになっていると思っています」
生徒たちは、収穫したトウガラシにニンニクや塩、リンゴ酢を加えて、オリジナルのペッパーソース「マチスコ」を作っています。年間3000個売れるという人気の商品です。
ボランティアの女性
「いま、ひとりの男の子が、“これを全国に広めたいんだ”って。その言葉がじーんときてしまいまして、もっとマチスコが好きになりました」
トウガラシは10月に収穫する予定です。