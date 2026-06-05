長野県大町市の中学生がトウガラシの苗を植えました。

収穫したトウガラシでペッパーソースを作って販売するのが恒例となっていて、生徒たちは「大町市を元気にしたい」と意気込んでいます。



中学生

「（トウガラシが）大町の一番の人気者になるために、作っております」



5センチほどの八房トウガラシの苗を植えているのは、大町中学校特別支援教室「こぶし学級」の生徒15人です。

市の社会福祉協議会や地域住民の協力を得て、種から育てた約2800本を植えました。





中学生「辛くてうまいトウガラシになってほしいです」「こぶし学級」では、“中学生にできる地域おこし”をテーマに、学校の隣にあった耕作放棄地でトウガラシを栽培しています。今年で6年目です。田中祐貴教諭「いつも究極のキャリア教育って言っているんですけど、自分たちで作って、それを育てて加工して、販売して、そのサイクルの中に6次産業ができて、それも地域のためにもなるし、地域のこともよく知れるし、子どもたちはいい学びになっていると思っています」生徒たちは、収穫したトウガラシにニンニクや塩、リンゴ酢を加えて、オリジナルのペッパーソース「マチスコ」を作っています。年間3000個売れるという人気の商品です。ボランティアの女性「いま、ひとりの男の子が、“これを全国に広めたいんだ”って。その言葉がじーんときてしまいまして、もっとマチスコが好きになりました」トウガラシは10月に収穫する予定です。