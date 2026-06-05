ルルルン×奈良の新作登場！大和のハーブが香る地域限定フェイスマスク

旅行のお土産としても人気の「旅するルルルン」シリーズに、古都・奈良の魅力を詰め込んだ新商品が仲間入りしました。2026年6月5日（金）より順次発売される「奈良ルルルン（ハーブの香り）」は、1300年以上の歴史を持つ大和のハーブに着目した地域限定フェイスマスク。爽やかな香りに包まれながら、毎日のスキンケアタイムを心地よく彩る注目アイテムです♡

奈良に伝わる大和のハーブの恵み

奈良はかつて日本の都として栄え、多くの文化や知恵が育まれてきた歴史ある土地です。その中でも大和のハーブは、奈良時代から薬草文化として親しまれ、人々の心身を癒してきました。

今回発売される「奈良ルルルン（ハーブの香り）」は、そんな大和のハーブの魅力を現代のスキンケアに取り入れたフェイスマスクです。

古くから受け継がれてきた知恵を活かし、毎日のお手入れの中で健やかな肌へ導いてくれる“お肌のお守り”のような存在として誕生しました。

ハーブならではの爽やかな香りが広がり、スキンケアをしながらリラックスタイムも楽しめるのが魅力。忙しい毎日の中で、ほっとひと息つける時間を演出してくれます。

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毎日使いたくなるこだわりのシート設計

ルルルンシリーズが支持される理由のひとつが、使い心地への徹底したこだわりです。

「奈良ルルルン（ハーブの香り）」にも、美容成分をたっぷり含んだ“うるおいたっぷり貯水槽”を採用。

さらに、そのうるおいを効率よく角質層まで届ける“肌への浸透※サポート層”で挟み込むことで、しっとりとした使用感を実現しています。

また、毎日使うことを考えて開発された「ふっくら極厚高密着シート」を採用。肌にぴったり密着しながらもストレスを感じにくく、快適な着け心地を叶えてくれます。

フェイスマスクを外した後も、うるおいに包まれたような心地よさが続くため、日々の保湿ケアに取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

※角質層まで

商品情報と販売概要

奈良ルルルン（ハーブの香り）

価格：1,980円（税込）

旅先での思い出として購入するのはもちろん、自分へのご褒美スキンケアとしてもおすすめです。奈良ならではの魅力を感じられる限定アイテムとして、注目を集めそうです。

内容量：7枚入×5袋

発売日：2026年6月5日（金）以降順次発売

販売エリア：奈良県内のお土産店、ドン・キホーテ、大阪府・京都府の一部お土産店およびドン・キホーテ

※一部取り扱いのない店舗があります。

奈良の歴史と香りをスキンケアで楽しんで

「奈良ルルルン（ハーブの香り）」は、奈良の伝統と自然の恵みを感じながら、毎日のスキンケアをより特別な時間へと変えてくれるフェイスマスクです。

大和のハーブの爽やかな香りと、ルルルンならではの高密着シートで、うるおいあふれる健やかな肌を目指せます。

奈良旅行のお土産としても、自宅で旅気分を味わいたい方にもぴったりの一品です♪