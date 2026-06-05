映画『プラダを着た悪魔2』のオリジナルサウンドトラック国内盤が、7月31日にリリースされる。

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本作は5月1日に日米同時公開され、日本国内では興行収入46億円、観客動員数300万人を突破している。サウンドトラックには劇中歌13曲が収録され、レディー・ガガ、ドーチー、シエナ・スパイロ、デュア・リパ、マイリー・サイラス、オリヴィア・ディーンら女性ボーカリストが参加。本作のために制作されたオリジナルソングも5曲収められている。

国内盤には日本限定ロゴ、歌詞和訳、ライナーノーツが付属し、購入者先着特典として映画キャストのオリジナルトレーディングカード（全4種よりランダム1枚）が用意される。あわせて、UNIVERSAL MUSIC STOREでの予約者には、先着特典として『プラダを着た悪魔2』メモパッド（200名）、抽選特典として『プラダを着た悪魔2』Tシャツ（20名）が用意されている。

映画『プラダを着た悪魔2』コピーライト表記：（C）2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

（文＝リアルサウンド編集部）