山形県内ではきょうもクマの目撃が相次ぎました。

観光地近くでの 出没も確認されていて、関係者の間では心配する声が聞かれました。

【写真を見る】山寺周辺でクマ目撃続く 登山口近くでも出没…観光客からの問い合わせも 地元の店でもクマ鈴携帯など注意をよびかけ（山形）

矢野秀樹アナウンサー「観光地の山寺から少し離れた住宅などが点在するエリア。周辺で連日、クマの目撃が相次ぎ警戒が続いている」

警察や山形市によりますと、けさ８時前、山形市山寺地内でクマ１頭が目撃されました。現場は所部地区の周辺で、近くには木々が生い茂る場所も見られます。

また、きのう午後７時前には、立石寺根本中堂の登山口に繋がる道路上でもクマが目撃されていて、現場周辺ではパトカーが巡回するなど警戒が続いています。

■今まさに観光シーズン 観光客からの問い合わせも

ふもとや 遠藤定治さん「今年さくらんぼも早いので色づきはじめているし、ちょうど良い時期を迎えると思っています」

立石寺周辺の商店が立ち並ぶエリアには、きょうも大型バスが立ち寄るなど観光客で賑わっていました。

こうした中、相次ぐクマの出没で店にも問い合わせが増えているそうです。

ふもとや 遠藤定治さん「クマの出没で大丈夫？山寺観光に行きたいんだけど、というのが１番（多い）」

■万が一に備えて！

山寺周辺には果樹園なども多くクマの目撃が続いていますが、人通りの多い観光地での出没は可能性が低いとされています。

ふもとや 遠藤定治さん「１００％安全とは言えないが、お客さまも入っているのでクマの方がびっくりするくらいなので、さほど心配はないと皆さんにはお答えしている」

遠藤さんは、観光客に対して、クマ鈴を携帯するなど万が一の事態に備えてほしいと呼びかけています。