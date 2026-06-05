アクセルとブレーキの踏み間違いとみられます。5日昼前、上越市の100円ショップに軽乗用車が突っ込みました。ケガ人はいませんが、店の外壁が大破。店内も一時騒然としました。



こちらは、事故直後に撮影された映像－

「ブレーキ踏んでください、軽く！」



赤ちゃんと見られる鳴き声も聞こえた店内。車が外壁を突き破り、店内の商品も散乱しています。



5日午前11時前、上越市の100円ショップで「ブレーキとアクセルを踏み間違えてしまった」と事故を起こした70代の女性から警察に通報がありました。警察によりますと、女性は店の駐車場に駐車しようとバックしたところ、車止めを乗り越え店内に突っ込んだということです。



撮影した人はー



■撮影者

「壁と言うよりガラスと枠が完全に破壊されていた。ちょっと衝撃的だった。すぐ横がレジになっているが、コーンを置いて店内は営業して買い物している人もいた。」



周囲に人はおらず、運転していた女性を含めケガ人はいませんでした。警察はアクセルとブレーキを踏み間違えたとみて、当時の状況や事故の原因を調べています。