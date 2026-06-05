タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自宅を訪れた人気歌手の驚きのこだわりについて語った。

この日はかつてタモリがパーソナリティーを務めていた「タモリのオールナイトニッポン」で大学生時代にはがき選びをしていたという、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。

ウイスキーの話題となり、秋元氏は自身がウイスキーを教わった歌手・福山雅治と俳優・リリー・フランキーは、タモリからウイスキーを学んだと打ち明けた。

秋元氏は「（ウイスキーの銘柄）アードベッグの炭酸割、ハイボールが一番おいしいと思う」と持論を展開。福山のアドバイスをもとに製氷機を買って作ったこだわりの氷でウイスキーを楽しんでいると声を弾ませた。

タモリは「そう言えば、うちで飲み会やろうっていう時に、福やんは、氷持って来たよ。氷とね、まな板。何するんだろうと思ったんだ。まな板とグラス」ともぶっちゃけ。グラスはチタン製のものだったと言い、今後のために「それ置いて帰ったよ」と笑ってみせた。

秋元氏は福山がリハーサルで河口湖に行く際にも「自分の車に、どこどこの氷と、アードベッグとグラスと、全部用意している」とも紹介した。

タモリは福山が置いていったグラスは「段ボールに入っているんだけれど、上に“福山グラス”と書いてある」と笑わせ、「持ってきたねえ。アイスピックも持ってきた」とこだわりぶりに舌を巻いた。