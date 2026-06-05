中川翔子「遺伝したなぁ」でかい耳がそっくりな双子弟との2ショット公開「目も似てる気がします」「すでにイケメン」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】歌手でタレントの中川翔子が6月4日、自身のInstagramを更新。双子の弟との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】41歳双子出産タレント「目も似てる気がします」双子弟とでかい耳がそっくり
中川は「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」とつづり、写真を投稿。抱っこ紐で前向きに抱っこされた双子の弟と中川は、色んな角度から撮った、2人の耳の形がよく分かる写真を披露している。その他、おすわりする双子の兄の姿や、寝ている弟とカメラ目線の兄の姿など、日常の様子を公開している。
この投稿にファンからは「耳本当にそっくりですね」「目も似てる気がします」「お兄ちゃんもイケメン」「双子ちゃんに癒されてる」「すでにイケメンですね」「成長してる双子が可愛い」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「目も似てる気がします」双子弟とでかい耳がそっくり
◆中川翔子、双子弟とのそっくりショット公開
中川は「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」とつづり、写真を投稿。抱っこ紐で前向きに抱っこされた双子の弟と中川は、色んな角度から撮った、2人の耳の形がよく分かる写真を披露している。その他、おすわりする双子の兄の姿や、寝ている弟とカメラ目線の兄の姿など、日常の様子を公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿にファンからは「耳本当にそっくりですね」「目も似てる気がします」「お兄ちゃんもイケメン」「双子ちゃんに癒されてる」「すでにイケメンですね」「成長してる双子が可愛い」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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