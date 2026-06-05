RIIZE、京急三崎口での自然体ショットに反響「格好良すぎる」「圧倒的オーラ」日本満喫ショット多数
【モデルプレス＝2026/06/05】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、6月4日に更新された。メンバーが日本の町並みに溶け込むショットを披露し、話題となっている。
【写真】人気KPOPイケメン「圧倒的オーラ」京急三崎口でのプラベショット
投稿では、京急三崎口の駅構内で、ポーズを決めるメンバーの写真を公開。その他、別の投稿でも街中を歩いたりする姿や、海を背景にメンバーが戯れるショットなど、自然体の表情を披露している。
この投稿には「三崎口にいたなんて」「格好良すぎる」「圧倒的オーラ」「自然体で美しい」「爽やかショットが眩しい」「仲良しな様子が尊い」「メンバーが楽しそうな姿はため息もの」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気KPOPイケメン「圧倒的オーラ」京急三崎口でのプラベショット
◆RIIZE、京急三崎口でのショット披露
投稿では、京急三崎口の駅構内で、ポーズを決めるメンバーの写真を公開。その他、別の投稿でも街中を歩いたりする姿や、海を背景にメンバーが戯れるショットなど、自然体の表情を披露している。
◆RIIZEのナチュラルショットに反響
この投稿には「三崎口にいたなんて」「格好良すぎる」「圧倒的オーラ」「自然体で美しい」「爽やかショットが眩しい」「仲良しな様子が尊い」「メンバーが楽しそうな姿はため息もの」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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