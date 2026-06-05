2024年、水泳の授業中に児童がおぼれて亡くなった事故を受けて水泳授業の実施を見送っていた高知市の長浜小学校は、水泳授業の再開を決めました。



この事故は2024年7月、高知市の長浜小学校でプールのろ過装置の故障のため近くの南海中学校のプールを利用した水泳の授業中に当時4年生の男子児童がおぼれて亡くなったものです。これを受け、学校は水泳授業の実施を見送っていました。





水泳授業の再開について学校は、4月に保護者説明会を開きました。その席で学校は水泳授業の再開について、2025年度と同じように全校児童の80％以上が参加を希望すれば実施すると説明し、5月26日から保護者にアンケートを配布していました。その結果、全校児童221人のうち190人が水泳の授業への参加を希望すると回答。参加希望は約86パーセントで、80パーセントをこえました。こうしたことから学校は、6月8日から水泳の授業を再開することを決めたということです。水泳授業の再開を決めたことについて長浜小学校の西田尚弘校長は、「子どもたちにとって安全・安心な水泳実技授業、教育活動となるよう、安全対策に万全を期して臨んでまいります」とコメントしています。