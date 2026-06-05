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今週は台風6号の影響で大雨となった所がありました。今週末は「台風のたまご」と呼ばれる熱帯低気圧が北上し、再び大雨となる可能性があります。

【雨はいつどこで？】5日（金）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション

沖縄・奄美は梅雨前線も停滞 激しい雷雨に注意

沖縄・奄美付近には梅雨前線が停滞しています。

前線に向かって、台湾付近を進む熱帯低気圧からの湿った空気が流れ込み、6日（土）にかけて激しい雷雨となるでしょう。

【雨はいつどこで？】5日（金）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション

6日（土）九州南部も夜から傘の出番 北日本・北陸は午前中を中心に雨

熱帯低気圧に伴う雨雲が、夜には宮崎県や鹿児島県にかかる見込みです。

そのほかの地域は広く晴れ間が出ますが、北日本や北陸は午前中を中心に雨が降るでしょう。関東も夜は、所々でにわか雨がありそうです。

九州から関東はムシムシ 札幌は一気に気温ダウン

あすの各地の予想最高気温は、

札幌　:16℃　釧路:12℃
青森　:21℃　盛岡:20℃
仙台　:19℃　新潟:26℃
長野　:25℃　金沢:26℃
名古屋:27℃　東京:25℃
大阪　:28℃　岡山:28℃
広島　:29℃　松江:28℃
高知　:26℃　福岡:29℃
鹿児島:29℃　那覇:29℃

九州から関東は広く夏日で、湿気が多くムシムシするでしょう。札幌は5日（金）に比べて大幅に低く、涼しくなりそうです。

週明けにかけて西・東日本で大雨予想

熱帯低気圧は次第に温帯低気圧へと変わりながら、日本の南岸を進む予想です。

7日（日）は、九州から関東の太平洋側で雨となり、台風6号と同じようなコースをたどるでしょう。

台風の影響で地盤が緩んでいるところでは、土砂災害に十分ご注意ください。

【雨はいつどこで？】5日（金）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション