今週は台風6号の影響で大雨となった所がありました。今週末は「台風のたまご」と呼ばれる熱帯低気圧が北上し、再び大雨となる可能性があります。

【雨はいつどこで？】5日（金）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション

沖縄・奄美は梅雨前線も停滞 激しい雷雨に注意

沖縄・奄美付近には梅雨前線が停滞しています。



前線に向かって、台湾付近を進む熱帯低気圧からの湿った空気が流れ込み、6日（土）にかけて激しい雷雨となるでしょう。

【雨はいつどこで？】5日（金）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション

6日（土）九州南部も夜から傘の出番 北日本・北陸は午前中を中心に雨

熱帯低気圧に伴う雨雲が、夜には宮崎県や鹿児島県にかかる見込みです。



そのほかの地域は広く晴れ間が出ますが、北日本や北陸は午前中を中心に雨が降るでしょう。関東も夜は、所々でにわか雨がありそうです。

九州から関東はムシムシ 札幌は一気に気温ダウン

あすの各地の予想最高気温は、



札幌 :16℃ 釧路:12℃

青森 :21℃ 盛岡:20℃

仙台 :19℃ 新潟:26℃

長野 :25℃ 金沢:26℃

名古屋:27℃ 東京:25℃

大阪 :28℃ 岡山:28℃

広島 :29℃ 松江:28℃

高知 :26℃ 福岡:29℃

鹿児島:29℃ 那覇:29℃



九州から関東は広く夏日で、湿気が多くムシムシするでしょう。札幌は5日（金）に比べて大幅に低く、涼しくなりそうです。

週明けにかけて西・東日本で大雨予想

熱帯低気圧は次第に温帯低気圧へと変わりながら、日本の南岸を進む予想です。



7日（日）は、九州から関東の太平洋側で雨となり、台風6号と同じようなコースをたどるでしょう。



台風の影響で地盤が緩んでいるところでは、土砂災害に十分ご注意ください。

【雨はいつどこで？】5日（金）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション