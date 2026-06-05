　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　79(　　　79)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　18(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 747(　　 739)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　50(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　60(　　　60)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 332(　　 332)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 320(　　 320)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 203(　　 203)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　41(　　　41)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3052(　　3052)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 289(　　 289)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 150(　　 150)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 225(　　 225)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　 200)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1472(　　 946)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　52(　　　38)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 326(　　 266)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 203(　　 203)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 67655(　 28393)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1014(　　 518)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　32(　　　18)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 812(　　 456)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　39(　　　15)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 47505(　 28023)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 484(　　 188)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　10)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 273(　　 273)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4376(　　4376)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 624(　　 624)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 17223(　 17223)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 105(　　 105)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース