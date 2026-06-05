主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 79( 79)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 60( 60)
9月限 20( 20)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
日経225ミニ 6月限 747( 739)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 50( 0)
9月限 60( 60)
TOPIX先物 6月限 332( 332)
9月限 320( 320)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 203( 203)
TOPIX先物 6月限 41( 41)
日経225ミニ 6月限 3052( 3052)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 289( 289)
9月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 225( 225)
9月限 200( 200)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1472( 946)
9月限 52( 38)
TOPIX先物 6月限 326( 266)
9月限 203( 203)
日経225ミニ 6月限 67655( 28393)
7月限 1014( 518)
8月限 32( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 812( 456)
9月限 39( 15)
日経225ミニ 6月限 47505( 28023)
7月限 484( 188)
8月限 12( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 273( 273)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 4376( 4376)
7月限 108( 108)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 624( 624)
9月限 50( 50)
TOPIX先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 17223( 17223)
7月限 105( 105)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 79( 79)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 60( 60)
9月限 20( 20)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
日経225ミニ 6月限 747( 739)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 50( 0)
9月限 60( 60)
TOPIX先物 6月限 332( 332)
9月限 320( 320)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 203( 203)
TOPIX先物 6月限 41( 41)
日経225ミニ 6月限 3052( 3052)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 289( 289)
9月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 225( 225)
9月限 200( 200)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1472( 946)
9月限 52( 38)
TOPIX先物 6月限 326( 266)
9月限 203( 203)
日経225ミニ 6月限 67655( 28393)
7月限 1014( 518)
8月限 32( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 812( 456)
9月限 39( 15)
日経225ミニ 6月限 47505( 28023)
7月限 484( 188)
8月限 12( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 273( 273)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 4376( 4376)
7月限 108( 108)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 624( 624)
9月限 50( 50)
TOPIX先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 17223( 17223)
7月限 105( 105)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース