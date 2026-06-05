主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2316( 1223)
9月限 318( 318)
TOPIX先物 6月限 6503( 4072)
9月限 3395( 2481)
日経225ミニ 6月限 2197( 2193)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 574( 453)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 2744( 739)
9月限 358( 326)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 100( 0)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 4480( 1062)
9月限 3821( 607)
日経225ミニ 6月限 4563( 4547)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 544)
9月限 108( 108)
TOPIX先物 6月限 1164( 797)
9月限 902( 542)
日経225ミニ 6月限 4199( 3332)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1021( 642)
9月限 85( 85)
TOPIX先物 6月限 550( 550)
9月限 454( 454)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 42( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2223( 1226)
9月限 491( 429)
TOPIX先物 6月限 1091( 715)
9月限 392( 392)
日経225ミニ 6月限 94801( 41081)
7月限 983( 453)
8月限 25( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 158( 0)
9月限 111( 67)
日経225ミニ 6月限 52152( 24212)
7月限 746( 368)
8月限 9( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 4846( 4846)
7月限 483( 483)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 779( 779)
9月限 111( 111)
TOPIX先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 26185( 26185)
7月限 143( 143)
8月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2316( 1223)
9月限 318( 318)
TOPIX先物 6月限 6503( 4072)
9月限 3395( 2481)
日経225ミニ 6月限 2197( 2193)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 574( 453)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 2744( 739)
9月限 358( 326)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 100( 0)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 4480( 1062)
9月限 3821( 607)
日経225ミニ 6月限 4563( 4547)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 544)
9月限 108( 108)
TOPIX先物 6月限 1164( 797)
9月限 902( 542)
日経225ミニ 6月限 4199( 3332)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1021( 642)
9月限 85( 85)
TOPIX先物 6月限 550( 550)
9月限 454( 454)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 42( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2223( 1226)
9月限 491( 429)
TOPIX先物 6月限 1091( 715)
9月限 392( 392)
日経225ミニ 6月限 94801( 41081)
7月限 983( 453)
8月限 25( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 158( 0)
9月限 111( 67)
日経225ミニ 6月限 52152( 24212)
7月限 746( 368)
8月限 9( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 4846( 4846)
7月限 483( 483)
8月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 779( 779)
9月限 111( 111)
TOPIX先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 26185( 26185)
7月限 143( 143)
8月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース