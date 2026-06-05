　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2316(　　1223)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 318(　　 318)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6503(　　4072)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3395(　　2481)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2197(　　2193)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 574(　　 453)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2744(　　 739)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 358(　　 326)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4480(　　1062)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3821(　　 607)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4563(　　4547)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 900(　　 544)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 108(　　 108)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1164(　　 797)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 902(　　 542)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4199(　　3332)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1021(　　 642)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　85(　　　85)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 550(　　 550)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 454(　　 454)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　42(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2223(　　1226)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 491(　　 429)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1091(　　 715)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 392(　　 392)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 94801(　 41081)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 983(　　 453)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　25(　　　11)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 158(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 111(　　　67)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 52152(　 24212)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 746(　　 368)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 9(　　　 3)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4846(　　4846)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 483(　　 483)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 779(　　 779)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 26185(　 26185)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 143(　　 143)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース