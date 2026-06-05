外国証券 先物取引高情報まとめ（6月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9150( 9130)
9月限 218( 218)
TOPIX先物 6月限 7709( 7559)
9月限 443( 443)
日経225ミニ 6月限 196848( 196848)
7月限 1988( 1988)
8月限 22( 22)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5986( 5986)
9月限 281( 281)
TOPIX先物 6月限 5986( 5986)
9月限 116( 116)
日経225ミニ 6月限 134331( 134331)
7月限 1290( 1290)
8月限 48( 48)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 98( 98)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 2012( 2012)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1974( 1354)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 3336( 2490)
9月限 1303( 1303)
日経225ミニ 6月限 2371( 2369)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1136( 1130)
9月限 195( 195)
TOPIX先物 6月限 1222( 1072)
9月限 183( 183)
日経225ミニ 6月限 3648( 3648)
7月限 123( 123)
8月限 24( 24)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 316( 316)
9月限 72( 72)
TOPIX先物 6月限 1194( 1194)
9月限 149( 149)
日経225ミニ 6月限 2292( 2292)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3065( 3065)
9月限 88( 88)
TOPIX先物 6月限 5578( 5578)
9月限 273( 273)
日経225ミニ 6月限 58588( 58588)
7月限 1231( 1231)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 133)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 2225( 2225)
9月限 2009( 2009)
日経225ミニ 6月限 1778( 1778)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27( 0)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 438( 438)
9月限 404( 404)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 62( 62)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 25( 25)
TOPIX先物 9月限 11( 11)
日経225ミニ 7月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9150( 9130)
9月限 218( 218)
TOPIX先物 6月限 7709( 7559)
9月限 443( 443)
日経225ミニ 6月限 196848( 196848)
7月限 1988( 1988)
8月限 22( 22)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5986( 5986)
9月限 281( 281)
TOPIX先物 6月限 5986( 5986)
9月限 116( 116)
日経225ミニ 6月限 134331( 134331)
7月限 1290( 1290)
8月限 48( 48)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 98( 98)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 6月限 2012( 2012)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1974( 1354)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 3336( 2490)
9月限 1303( 1303)
日経225ミニ 6月限 2371( 2369)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1136( 1130)
9月限 195( 195)
TOPIX先物 6月限 1222( 1072)
9月限 183( 183)
日経225ミニ 6月限 3648( 3648)
7月限 123( 123)
8月限 24( 24)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 316( 316)
9月限 72( 72)
TOPIX先物 6月限 1194( 1194)
9月限 149( 149)
日経225ミニ 6月限 2292( 2292)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3065( 3065)
9月限 88( 88)
TOPIX先物 6月限 5578( 5578)
9月限 273( 273)
日経225ミニ 6月限 58588( 58588)
7月限 1231( 1231)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 133)
9月限 20( 20)
TOPIX先物 6月限 2225( 2225)
9月限 2009( 2009)
日経225ミニ 6月限 1778( 1778)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27( 0)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 438( 438)
9月限 404( 404)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 62( 62)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 25( 25)
TOPIX先物 9月限 11( 11)
日経225ミニ 7月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース