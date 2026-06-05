　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9150(　　9130)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 218(　　 218)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7709(　　7559)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 443(　　 443)
日経225ミニ　 　 6月限　　　196848(　196848)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1988(　　1988)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　22(　　　22)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5986(　　5986)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 281(　　 281)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5986(　　5986)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 116(　　 116)
日経225ミニ　 　 6月限　　　134331(　134331)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1290(　　1290)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　48(　　　48)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2012(　　2012)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1974(　　1354)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3336(　　2490)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1303(　　1303)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2371(　　2369)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1136(　　1130)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 195(　　 195)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1222(　　1072)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 183(　　 183)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3648(　　3648)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 123(　　 123)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　24(　　　24)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 316(　　 316)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　72(　　　72)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1194(　　1194)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 149(　　 149)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2292(　　2292)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3065(　　3065)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　88(　　　88)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5578(　　5578)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 273(　　 273)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 58588(　 58588)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1231(　　1231)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 154(　　 133)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2225(　　2225)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2009(　　2009)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1778(　　1778)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　27(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 438(　　 438)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 404(　　 404)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　62(　　　62)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　13(　　　13)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース