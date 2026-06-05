外国証券 先物取引高情報まとめ（6月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15196( 13266)
9月限 1324( 1124)
TOPIX先物 6月限 13582( 13268)
9月限 1514( 1314)
日経225ミニ 6月限 227167( 227167)
7月限 2775( 2775)
8月限 22( 22)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12641( 11438)
9月限 2059( 2059)
TOPIX先物 6月限 16765( 15361)
9月限 3035( 3035)
日経225ミニ 6月限 158200( 158200)
7月限 4913( 4913)
8月限 37( 37)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2448( 1323)
TOPIX先物 6月限 889( 889)
9月限 510( 510)
日経225ミニ 6月限 6757( 6757)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1965( 1271)
9月限 531( 385)
TOPIX先物 6月限 27774( 4795)
9月限 25426( 3068)
日経225ミニ 6月限 5530( 5462)
7月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2646( 1611)
9月限 427( 427)
TOPIX先物 6月限 4466( 3828)
9月限 1836( 1198)
日経225ミニ 6月限 8822( 8822)
7月限 70( 70)
8月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3284( 2377)
9月限 1410( 560)
TOPIX先物 6月限 4617( 4617)
9月限 644( 644)
日経225ミニ 6月限 6518( 6017)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7046( 6848)
9月限 1208( 1208)
TOPIX先物 6月限 14586( 13086)
9月限 3830( 3830)
日経225ミニ 6月限 96747( 96747)
7月限 3712( 3712)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1012( 615)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 2219( 2219)
9月限 1684( 1684)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1870( 450)
9月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 3202( 1026)
9月限 1843( 461)
日経225ミニ 6月限 216( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 574( 574)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 548( 548)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15196( 13266)
9月限 1324( 1124)
TOPIX先物 6月限 13582( 13268)
9月限 1514( 1314)
日経225ミニ 6月限 227167( 227167)
7月限 2775( 2775)
8月限 22( 22)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12641( 11438)
9月限 2059( 2059)
TOPIX先物 6月限 16765( 15361)
9月限 3035( 3035)
日経225ミニ 6月限 158200( 158200)
7月限 4913( 4913)
8月限 37( 37)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2448( 1323)
TOPIX先物 6月限 889( 889)
9月限 510( 510)
日経225ミニ 6月限 6757( 6757)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1965( 1271)
9月限 531( 385)
TOPIX先物 6月限 27774( 4795)
9月限 25426( 3068)
日経225ミニ 6月限 5530( 5462)
7月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2646( 1611)
9月限 427( 427)
TOPIX先物 6月限 4466( 3828)
9月限 1836( 1198)
日経225ミニ 6月限 8822( 8822)
7月限 70( 70)
8月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3284( 2377)
9月限 1410( 560)
TOPIX先物 6月限 4617( 4617)
9月限 644( 644)
日経225ミニ 6月限 6518( 6017)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7046( 6848)
9月限 1208( 1208)
TOPIX先物 6月限 14586( 13086)
9月限 3830( 3830)
日経225ミニ 6月限 96747( 96747)
7月限 3712( 3712)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1012( 615)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 2219( 2219)
9月限 1684( 1684)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1870( 450)
9月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 3202( 1026)
9月限 1843( 461)
日経225ミニ 6月限 216( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 574( 574)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 548( 548)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース