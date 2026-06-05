　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15196(　 13266)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1324(　　1124)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13582(　 13268)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1514(　　1314)
日経225ミニ　 　 6月限　　　227167(　227167)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2775(　　2775)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　22(　　　22)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12641(　 11438)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2059(　　2059)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16765(　 15361)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3035(　　3035)
日経225ミニ　 　 6月限　　　158200(　158200)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4913(　　4913)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　37(　　　37)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2448(　　1323)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 889(　　 889)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 510(　　 510)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6757(　　6757)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1965(　　1271)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 531(　　 385)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27774(　　4795)
　　　　　 　 　 9月限　　　 25426(　　3068)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5530(　　5462)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2646(　　1611)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 427(　　 427)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4466(　　3828)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1836(　　1198)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8822(　　8822)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3284(　　2377)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1410(　　 560)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4617(　　4617)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 644(　　 644)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6518(　　6017)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7046(　　6848)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1208(　　1208)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14586(　 13086)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3830(　　3830)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 96747(　 96747)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3712(　　3712)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1012(　　 615)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2219(　　2219)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1684(　　1684)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1870(　　 450)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3202(　　1026)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1843(　　 461)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 216(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 574(　　 574)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 548(　　 548)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース