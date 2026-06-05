「日経225オプション」6月限プット手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万5875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 172( 172)
SBI証券 58( 38)
BNPパリバ証券 38( 38)
UBS証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
松井証券 16( 16)
ビーオブエー証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
楽天証券 24( 14)
JPモルガン証券 11( 11)
東海東京証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 182)
ビーオブエー証券 136( 136)
ソシエテジェネラル証券 39( 39)
BNPパリバ証券 25( 25)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 8( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万6625円プット
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 172( 172)
SBI証券 58( 38)
BNPパリバ証券 38( 38)
UBS証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
松井証券 16( 16)
ビーオブエー証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
楽天証券 24( 14)
JPモルガン証券 11( 11)
東海東京証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯6万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 182)
ビーオブエー証券 136( 136)
ソシエテジェネラル証券 39( 39)
BNPパリバ証券 25( 25)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 8( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万6625円プット
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース