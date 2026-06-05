米メディア『ドジャーステリトリー』は4日（日本時間5日）、佐々木朗希投手を特集。メジャー通算204勝、ドジャースでも13年間活躍した往年の名投手オーレル・ハーシュハイザー氏を招いて議論を交わした。同氏は佐々木の成長に関して言及。今後の飛躍にも期待を寄せている。

■「投球フォームを修正、一貫性も向上している」

『ドジャーステリトリー』に出演したハーシュハイザー氏は、今季開幕直後に苦戦していた佐々木について「彼は極東から来た投手として、普通に適応していく過程を辿っている。ボールの違いや試合数、登板間隔、食事、文化、移動など……様々だ。しかし、彼には常に周囲から視線が注がれていて、そうした過程を批判されずに通過することが許されなかった」と理解を示した。

同氏は「彼は投球フォームを修正して一貫性も向上、そして自信の成長が見られる。結果にもつながってきているね。特にストライクゾーンに投げ込めた時は、本当に素晴らしい投球をする。（コーチらが）スライダーを新しく加えて頻度も増やしたので、彼はその球種に自信を持てるようになった。スプリットが決まらない日でも、スライダーでしっかり対応できるようになった」と称えた。

3月・4月には制球に苦しみ、防御率6.35と振るわなかった右腕が、5月に入ると5登板で2勝1敗、防御率3.18と復調。ストライクゾーンに力強い速球を投げ込む姿を徐々に取り戻している。6月にさらなる飛躍を遂げられるか。周囲の期待は日増しに高まっている。