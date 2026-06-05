◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA8×ｰ7(4日、横浜スタジアム)

DeNAの戸柱恭孝選手の徹底ぶりが垣間見えました。

8回表の段階で7点差と差を広げられたDeNAでしたが、そのウラ先頭打者の蝦名達夫選手が楽天3番手の柴田大地投手から三塁打を放つと、この日ケガから1軍復帰の牧秀悟選手がタイムリーヒットで1点を反撃。そこから押し出しやタイムリーで一気に7点返し同点となります。

そして迎えた9回、度会隆輝選手が四球で出塁すると三森大貴選手が代走で交代。気迫のヘッドスライディングで盗塁を成功させると2アウト1・2塁で、悪送球でボールが捕手の後ろへ転がります。この間に三森選手が本塁に生還。判定はタッチアウトとなり、すぐさまリクエストを要求。

判定を待つ、このタイミングで戸柱選手が職人技を見せていたのが公式Instagramで公開されました。バケツに氷水を用意する戸柱選手。中身の重さが気になるのか何度も調整を繰り返します。公式も「“戸柱恭孝”の“水柱”プロフェッショナルな仕込み」と紹介。最終調整も抜かりなく行い、判定が覆り逆転勝利が決まると選手らはグラウンドで飛び出し歓喜の輪を作ります。戸柱選手も準備した氷水を抜群のタイミングでぶちまけ歓喜の輪に加わりました。