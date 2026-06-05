自民党総裁選などでの誹謗中傷動画の作成疑惑。高市総理はきょう、秘書と動画作成者のやり取りとされる音声を確認したものの、「秘書本人か、判断することは難しい」と話しました。

立憲民主党 岸真紀子 参院議員

「総理に音声データを聞いてもらうように事前レクでお願いをしているところです。こちらはお聞き頂けましたか」

高市総理

「動画を昨夜遅く確認をいたしました。秘書本人かどうか、あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます」

さきの衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題。週刊文春が公開した高市総理の公設秘書と動画作成者のやり取りとされる音声について、高市総理は有料であることを理由に確認を拒んできましたが、野党の求めに応じ、きのう夜、音声を確認したといいます。

高市総理

「秘書のものとされた音声も、私と会話してるときよりも、かなり高い声でハキハキと喋っていたので違和感がありました。週刊誌の記事をもとに（誹謗中傷動画を）作成したと決めつけられることは、大変私は心外でございます」

時に語気を強め、怒りをあらわにする高市総理。

週刊文春が公開した秘書と動画作成者のやり取りとされる音声について、野党の追及が続きました。

共産党 山添拓 参院議員

「公開された音声が公設秘書自身のものかどうか、ご本人には確認されたんでしょうか」

高市総理

「私が確認しました」

共産党 山添拓 参院議員

「音声が公設秘書のものかどうか、秘書の方には確認なさったんですか」

高市総理

「きのう、夜中から何度か電話をしました。けさ方ようやく捕まりました。本人に話をしました。それで、要はオンラインに出てるやつを聞いてみてくれと言ったら、何で私が有料会員にならなきゃいけないんですかと。一方的に書き立てるストーリーを作ってる。そんなところに対して、何で私がお金払わなきゃいけないんですかとキレられましたよ。でも、私は確認しました」

こう事情を説明した高市総理ですが、党内からは冷ややかな声も…

自民党・閣僚経験者

「高市総理の答弁は無理があるよね」

野党側は秘書と動画作成者の参考人招致を求めるなど、引き続き高市総理を追及する構えです。