俳優の賀来賢人が５日、都内で行われた自身がプロデュースを務めた映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」の初日舞台あいさつに、俳優の木村多江、稲垣来泉（くるみ）らと出席。賀来が来場者に“神対応”をして見せた。

本作は、２０２４年にネットフリックス「忍びの家 Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｎｉｎｊａｓ」でタッグを組んだ賀来とデイヴ・ボイル氏が同年に共同で設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき劇場作品第１弾。「忍びの家」に続き、出演した木村は「仲間が会社をつくり『これからやるぞ！』という時に呼んでもらって誇らしかった」と目を細めた。イベント後半には来場者に抽せんでプレゼントがサプライズで贈られ、賀来が劇場を駆け回り直接手渡しをするという“神対応”で観客を喜ばせた。

そして最後に「この作品は、有名な原作もなければド派手なものでもない、ですが私たちが２年かけて育てて今日、やっと日本で公開されました。皆さんの口コミで広がる映画だと思っているので、ぜひお力を貸していただきたい。どうぞよろしくお願いします！」と頭を下げていた。