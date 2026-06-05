初夏にイメチェンするならコレ！【40・50代】速攻こなれる♡「ウルフレイヤー」

ヘアスタイルのトレンドに挙がっている「レイヤー」を取り入れるならどんなスタイルがおすすめ？── 編集部のイチオシは、初夏のイメージチェンジにぴったりな「ウルフレイヤー」です。動きのある軽やかなレイヤーを活かしながら、こなれ感を演出できるのがポイント。40・50代が取り入れやすいウルフレイヤーを早速チェック！

アレンジしやすい長めのウルフレイヤー

トップとベースのメリハリが効いたウルフボブ。散りばめたハイライトは気になる白髪を自然に馴染ませながら、初夏に似合う明るさを添えてくれます。結べる長さを残すことで、幅広いヘアアレンジが楽しめるのも◎ コテで動きを付けるのはもちろん、暑い日にはすっきりとまとめられるのが魅力です。“長さを変えずにイメチェンしたい”という人にもおすすめです。

程よいレイヤーで上品な仕上がりに

レイヤーを入れすぎず、上品なイメージに仕上げたウルフヘア。肩の位置で自然に外ハネするため、スタイリングが苦手な人も挑戦しやすそうです。程よい厚みを残すことで、まとまりやすく扱いやすさもキープ。トップに自然な立体感をまとわせながら、ナチュラルな毛先の動きがおしゃれな抜け感を生み出しています。

ハイライトで軽やかに

こちらのウルフレイヤーは、ハイライトによって軽やかな髪の動きが強調されています。トップはふんわり、首元はすっきりくびれたメリハリのあるシルエットが首を細く長く見せてくれそう。顔まわりにたっぷりとレイヤーを入れることで、フェイスラインのもたつきを自然にカバーできるのもうれしいポイントです。

ナチュラルなのにこなれ感あり

こちらは、大人のこなれ感をアピールできそうなウルフレイヤー。後頭部に丸みをつけた立体感のあるシルエットが頭の形をきれいに見せてくれそうです。カジュアルからオフィスまで幅広いシーンに馴染むヘアスタイル。初夏のイメージチェンジにふさわしい、涼しげなヘアスタイルが気分まで軽くしてくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kitadani_koujiro様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。