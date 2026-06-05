愛知県の藤田医科大学病院は3日、勤務している看護師の個人用パソコンがサポート詐欺に遭い、患者の個人情報が流出した可能性があることを発表した。同病院は公式サイトで経緯の説明と謝罪を行った。

同病院によれば、看護師は院内規程に反して患者の個人情報を個人用パソコンに保存。自宅でウェブサイトを閲覧していたところ、画面に警告が表示された。指定されたところに連絡し、送られてきたURLにアクセスした後、個人用パソコンに不正侵入されたという。第三者から遠隔操作され、ウイルス除去のための金銭を請求されたことも判明した。1365件人の個人情報が流出した可能性があるとしているが、3日時点では情報の不正利用等は確認されていないという。同病院は「患者様ならびにご家族、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くおわび申し上げます」と謝罪した。

医療機関では、過去にも個人情報の流出トラブルが何度も発生している。2013年、国立がん研究センター中央病院の元職員が、個人情報が含まれた私物のパソコンを紛失していたことが判明。さらに2024年には、慶応義塾大学病院に勤務する医師の個人用パソコンが盗難される事件が発生した。パソコンには患者の個人情報が保存されていた。

医療機関専門サイト が2025年に会員の医師1174人を対象に行った調査では、開業医の14.4%、勤務医の16.5%が患者の個人情報を現在も個人用端末などに保存していると回答。「保存したことがない」と回答したのは開業医が60.4%、勤務医が49.4%だった。「保存している」と回答した医師からは、「時間内に業務を達成できないほど多忙」「十分に機材を提供してもらえない」といった声が寄せられた。

患者の個人情報の流出は、医療機関ではあってはならない重大な問題だ。個人用パソコンを業務に使用する背景には、職場だけで業務が終わらず、仕事を自宅に持ち帰るなどの過酷な職場環境も影響しているとみられる。患者が安心して利用できるよう、医療機関に加えて国の対策も求められる。