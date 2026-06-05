『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念イベント、大阪でも開催 20年ぶりミニアクションショーも実施
『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念イベント『魔法戦隊マジレンジャー20th Anniversary魔法家族、西へ！〜ロージ・マネージ・マジ・ママルジ〜』が8月1日にクールジャパンパーク大阪で開催されることが発表された。
【写真】スーパー戦隊シリーズ『魔法戦隊マジレンジャー』
東京会場でチケット総申込数9000枚超えを記録し、大盛況のうちに幕を閉じた『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念ファンミーティング。その大阪公演となる『魔法戦隊マジレンジャー20th Anniversary魔法家族、西へ！〜ロージ・マネージ・マジ・ママルジ〜』がクールジャパンパーク大阪 WWホールで開催することが決定した。当日は松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介が登壇し、1日限りのスペシャルなイベントをお届けする。
当日は、番組放送当時にチーフプロデューサーを務めた塚田英明氏の書き下ろしによる、完全オリジナル脚本の「ミニアクションショー」を実施。マジレンジャーとしては実に20年ぶりとなる貴重なアクションステージは必見だ。ステージには、松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介の登壇が決定。イベント内では、東京公演では語られなかった秘蔵エピソードや、今回の完全新作ミニアクションショーの誕生にまつわる裏話をはじめ、ここでしか聞くことのできない貴重なエピソードや20年という時を経た今だからこそ語ることのできるエピソードなど、ファンの皆様にとって特別で貴重なひとときとなる。
【写真】スーパー戦隊シリーズ『魔法戦隊マジレンジャー』
東京会場でチケット総申込数9000枚超えを記録し、大盛況のうちに幕を閉じた『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念ファンミーティング。その大阪公演となる『魔法戦隊マジレンジャー20th Anniversary魔法家族、西へ！〜ロージ・マネージ・マジ・ママルジ〜』がクールジャパンパーク大阪 WWホールで開催することが決定した。当日は松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介が登壇し、1日限りのスペシャルなイベントをお届けする。