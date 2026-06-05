ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、７月に控える（ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７アジア地区予選Ｗｉｎｄｏｗ３）を前に、６月１８日（木）から実施する「２０２６年度男子日本代表２次強化合宿」に参加するメンバー１５人を発表しました。

今回の合宿は、７月３日と６日に、それぞれアウェーで対戦する中国代表と韓国代表との戦いを見据えた直前合宿。

注目のメンバーには、２月２６日と３月１日にホーム・沖縄アリーナでライバルを迎え撃ったメンバーを中心に、復活や成長ぶりに期待を寄せる選手達が召集されました。

日本代表の攻撃をけん引するＰＧ陣は、２月、３月に活躍した齋藤拓実選手、安藤誓哉選手に加えて、佐々木隆成選手とテーブス海選手がメンバー入り、そのほか、渡邊雄太選手、ジョシュ・ホーキンソン選手、馬場雄大選手、富永啓生選手といった歴戦の勇士に加えて、Ｗｉｎｄｏｗ２の戦いは怪我のため離脱していた吉井裕鷹選手が復活、若手選手では、パリオリンピックにも出場したジェイコブス晶選手と２２歳の山崎一渉選手がメンバー入りを果たしました。

日本、中国、韓国、チャイニーズタイペイのうち上位３チームに与えられる２次予選進出はもちろん（現在日本は３勝１敗で１次予選のグループ首位）、２次予選進出３チーム間の勝敗が持ち越されることを考慮すると、その後の戦いを見据えるうえでも勝利が求められる男子日本代表。７月３日（金）には前回手痛い敗戦を喫した中国代表と、７月６日（月）には、前回大熱戦の末に勝利した韓国代表とそれぞれ敵地で対戦します。



【２０２６年度バスケットボール男子日本代表】

▼第２次強化合宿（ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７アジア地区予選Ｗｉｎｄｏｗ３直前合宿）

参加メンバー

（氏名、所属、ポジション）

１ 安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）ＰＧ

２ 原修太（千葉ジェッツ）ＳＧ

３ 渡邊雄太（千葉ジェッツ）ＳＦ

４ ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）Ｃ／ＰＦ

５ 齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）ＰＧ

６ 馬場雄大（長崎ヴェルカ）ＳＦ

７ 佐々木隆成（三遠ネオフェニックス）ＰＧ

８ 吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）ＳＦ

９ 川真田紘也 （長崎ヴェルカ）Ｃ

１０ テーブス海 （アルバルク東京）ＰＧ

１１ 西田優大（シーホース三河）ＳＧ

１２ 富永啓生（レバンガ北海道）ＳＧ

１３ 金近廉（千葉ジェッツ）ＳＦ

１４ 山崎一渉（サンロッカーズ渋谷・７月１日より）ＳＦ

１５ ジェイコブス晶（フォーダム大学）ＳＦ

▼試合日程「ＦＩＢＡバスケットワールドカップ２０２７ アジア地区予選Ｗｉｎｄｏｗ３」

・７月３日（金）日本代表 対 中国代表 午後８時３０分試合開始（中国、瀋陽市）

・７月６日（月）日本代表 対 韓国代表 午後７時３０分試合開始（韓国、高陽市）