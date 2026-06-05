

小舟で漕ぎ出した宗治公 提供：高松山妙玄寺

戦国時代、羽柴（豊臣)秀吉の水攻めで奮戦し、城兵5000人の命を救うため切腹して果てた備中高松城主・清水宗治の444回忌が6月7日、岡山市で行われます。

宗治公の命日が6月4日であることにちなみ、歴史を後世に語り継ごうと、地元の有志や団体でつくる高松城址保興会が、毎年6月の第1日曜日に開いているものです。一般参列も受け付けていて、例年400人ほどが参列しているということです。

天正10年(1582年)5月、羽柴秀吉率いる3万の軍勢は備中高松城を取り囲み、軍師・黒⽥官兵衛の秘策で「⽔攻め」に打って出ました。6月2日に京都で本能寺の変が勃発して織田信長が自刃すると、事態が急変します。

講和を急いだ秀吉は「城主・清水宗治の切腹をもって城兵5000人の命を助ける」と持ち掛け、宗治は6月4日、城から小舟で漕ぎ出し、腹を切って果てたと伝わっています。秀吉はその振舞いの見事さに「武士の鑑」と、手厚く葬ったとされています。

宗治の辞世の句は「浮世をば 今こそ渡れ 武士(もののふ)の 名を高松の 苔に残して」というものでした。

444回忌は備中高松城跡(岡山市北区高松)の宗治公墓前で、午前10時から行われます。